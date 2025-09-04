Organizatorii Turului Spaniei sugerează retragerea echipei Israel-Premier Tech pentru a evita protestele

Directorul tehnic al Vuelta, Kiko Garcia, a declarat joi pentru Cadena Ser, postul de radio național spaniol: „Situația nu este ușoară și împreună putem căuta o soluție. Pentru mine, în acest moment, singura ar fi ca echipa Israel să înțeleagă că prezența sa aici nu facilitează siguranța celorlalți”.
Garcia a subliniat că protecția tuturor participanților devine prioritară: „La acest moment, nu ne mai preocupăm doar de siguranța echipei Israel, ci de protecția tuturor”.
„Trebuie să evaluăm dacă punem în pericol o cursă de trei săptămâni sau dacă vom continua să protejăm o echipă care pune în pericol restul echipelor”, a mai spus acesta.
Uniunea Ciclistă Internațională (UCI) a condamnat ferm incidentele și a transmis că „ciclismul nu trebuie instrumentat ca un mijloc de sancțiune” și a exprimat solidaritate cu echipele și sportivii, care trebuie să își poată desfășura activitatea în condiții de siguranță și liniște.
Más imágenes de la verguenza internacional que está dando España en La Vuelta ciclista.
Para protestar por los precios de la vivienda, de los impuestos abusivos o de la inseguridad en las calles por lo que sea no montan este espectáculopic.twitter.com/a3yblDMiF8
— Chantal (@chantaal44) September 3, 2025