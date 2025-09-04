Prima pagină » Sport » Organizatorii Turului Spaniei sugerează retragerea echipei Israel-Premier Tech pentru a evita protestele

Organizatorii Turului Spaniei au sugerat că o posibilă soluție pentru a opri protestele pro-palestiniene care perturbă competiția ar fi retragerea echipei Israel-Premier Tech. Protestele au culminat miercuri la Bilbao, unde a 11-a etapă a fost scurtată, fără desemnarea unui câștigător.
Sursa foto: Hepta
Petre Apostol
04 sept. 2025, 12:54, Sport

Directorul tehnic al Vuelta, Kiko Garcia, a declarat joi pentru Cadena Ser, postul de radio național spaniol: „Situația nu este ușoară și împreună putem căuta o soluție. Pentru mine, în acest moment, singura ar fi ca echipa Israel să înțeleagă că prezența sa aici nu facilitează siguranța celorlalți”.

Garcia a subliniat că protecția tuturor participanților devine prioritară: „La acest moment, nu ne mai preocupăm doar de siguranța echipei Israel, ci de protecția tuturor”.

„Trebuie să evaluăm dacă punem în pericol o cursă de trei săptămâni sau dacă vom continua să protejăm o echipă care pune în pericol restul echipelor”, a mai spus acesta.

Uniunea Ciclistă Internațională (UCI) a condamnat ferm incidentele și a transmis că „ciclismul nu trebuie instrumentat ca un mijloc de sancțiune” și a exprimat solidaritate cu echipele și sportivii, care trebuie să își poată desfășura activitatea în condiții de siguranță și liniște.

 