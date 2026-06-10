Oțelul Galați anunță transferul fratelui geamăn al unui fost jucător al echipei

Oțelul Galați anunță miercuri că a ajuns la un acord cu fotbalistul João Paulino Moreira Fernandes, din Capul Verde, care a semnat un contract valabil pentru următoarele două sezoane cu clubul.

În vârstă de 28 de ani, João Paulino s-a născut la 26 mai 1998 și evoluează în principal pe postul de atacant lateral stânga, însă poate acoperi cu succes și pozițiile de atacant lateral dreapta, mijlocaș ofensiv, în spatele vârfului sau chiar atacant central.

Acesta sosește la Galați din postura de jucător liber de contract, după experiența avută la Ordabasy Shymkent, formație din prima ligă a Kazahstanului, pentru care a bifat în ultimul sezon 22 de meciuri, 3 goluri și o pasă decisivă.

João Paulino a mai jucat la FC Zimbru Chișinău (Republica Moldova), Politehnica Iași (România), Leça FC, SC Salgueiros, SC Maria da Fonte (Portugalia) și Sporting Clube Praia (Capul Verde). La nivel internațional, acesta a îmbrăcat tricoul reprezentativei U19 a Capului Verde.

A aflat despre Oțelul de la fratele său geamăn

João Paulino este fratele geamăn al lui João Paulo, fost jucător al Oțelului Galați.

„Sunt foarte fericit să ajung la Oțelul Galați. Am auzit foarte multe lucruri frumoase despre acest club de la fratele meu, João Paulo, care mi-a vorbit despre istoria Oțelului, despre pasiunea suporterilor și despre atmosfera extraordinară de la meciuri. Din primul moment am simțit că este locul potrivit pentru mine. Abia aștept să îmbrac tricoul Oțelului, să intru pe teren în fața fanilor și să ajut echipa să își îndeplinească obiectivele. Sunt pregătit pentru această provocare și nerăbdător să încep treaba la Galați”, a declarat João Paulino citat de site-ul oficial al clubului.

Oțelul anunță că a ajuns la acorduri contractuale și cu alți trei jucători în vederea sezonului competițional 2026-2027. „Întrucât aceștia se află încă sub contract cu actualele lor cluburi până la data de 30 iunie, identitatea lor va fi făcută publică după finalizarea tuturor formalităților necesare”, a transmis clubul.