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Contra a semnat cu Oțelul Galați

Oțelul Galați a anunțat joi transferul portarului Mario Contra, care a semnat un contract pentru două sezoane cu clubul.
Contra a semnat cu Oțelul Galați
Foto: Oțelul Galați
Cosmin Pirv
18 iun. 2026, 09:04, Sport
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Potrivit unui comunicat al Oțelului Galați, înțelegerea include și o opțiune de prelungire pentru încă un an, aflată la dispoziția clubului.

În vârstă de 25 de ani, Mario Roberto Mihai Contra ajunge la Galați din postura de jucător liber de contract, după experiența avută la Chindia Târgoviște.

„Portar de reflex, curajos în intervențiile unu la unu și foarte sigur în jocul aerian, Contra s-a remarcat prin maturitatea afișată între buturi și prin capacitatea de a transmite încredere întregii linii defensive. Evoluțiile sale constante din Liga a II-a l-au transformat într-unul dintre cei mai apreciați portari ai eșalonului secund”, transmit reprezentanții clubului.

Contra a mai jucat la Politehnica Timișoara, FC Botoșani, Unirea Slobozia și CSM Reșița.

„Oțelul este un club cu tradiție, e una dintre echipele care au câștigat Campionatul României, deci nu mai are nevoie de nicio prezentare. Am simțit încă de la primele discuții că există încredere în mine și îmi doresc să răsplătesc această încredere prin muncă și evoluții cât mai bune. Vin pregătit să dau totul pentru echipă și abia aștept să joc în fața suporterilor oțelari pe care deja i-am văzut foarte calzi la antrenamentele echipei. Forza, Oțelul!”, a declarat Mario Contra.

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