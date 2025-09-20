Partidele din Superligă, Liga 2 și Liga 3, vor ține un moment de reculegere în memoria lui Florin Marin

Partidele din Superligă, Liga 2 și Liga 3, vor debuta cu un moment de reculegere în memoria lui Florin Marin, care a încetat din viață joi, la vârsta de 72 de ani, a anunțat Federația Română de Fotbal.

Federația Română de Fotbal transmite condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut pe Florin Marin și anunță că momentul de reculegere se va ține înaintea meciurilor din această etapă, în competițiile Superliga, Liga 2 și Liga 3.

Născut la data de 19 mai 1953 în București, a jucat ca fundaș central, evoluând pentru echipe precum Rapid București, Steaua București, FC Argeș, Gloria Buzău și Inter Sibiu. În primul eșalon a strâns peste 280 de meciuri, fiind de asemenea component al echipei naționalei U21.

Ca antrenor, a condus numeroase cluburi din Liga 1 și Liga 2, a fost antrenor principal la Echipa Națională Under 21 și antrenor secund la prima reprezentativă.