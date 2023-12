Patru campioni mondiali şi nouă jucători de primă ligă joacă la Cupa Minerul la fotbal în sală

Desfăşurată între Crăciun şi Revelion, în perioada 27-29 decembrie, Cupa Minerul a devenit deja o competiţie demonstrativă de tradiţie ce are loc an de an la Baia Mare, în Sala Sporturilor „Lascăr Pană”.

Organizatorii pun la bătaie premii în valoare totală de peste 40.000 lei, din care 20.000 revin echipei câştigătoare, 10.000 finalistei şi 5.000 medaliatei cu bronz. De asemenea, se vor desemna şi cel mai bun jucător al competiţiei, golgheterul şi cel mai bun portar.

Sunt aliniate la start 16 echipe, aranjate în patru grupe de câte patru, pe parcursul competiţiei spectatorii având posibilitatea de a vedea 32 de meciuri.

O parte din echipele participante şi-au asigurat serviciile unor actuali sau foşti jucători din Liga 1 a României şi a Ungariei, un total de nouă jucători de primă ligă urmând a fi pezenţi la Baia Mare. Aceştia sunt Răzvan Tincu, Gabriel Vaşvari şi Sorin Şerban, de la Poli Iaşi, Paul Anton, Claudiu Bumba şi Steliano Filip (Ungaria), Ovidiu Hoban (CFR Cluj) sau Paul Papp (Petrolul Ploieşti).

De asemenea, echipa FC Alex are în componenţă 4 jucători ai echipei naţionale de minifotbal, campioni mondiali în exerciţiu, pe Andrei Ferik, Marius Balog, Andrei Şumălan şi Radu Burciu.

Organizatorii promit premii şi pentru spectatori, fiind pregătite mai multe tricouri semnate de fotbalişti sau tehnicieni importanţi din Liga 1, printre ei şi Dorinel Munteanu, care vor fi acordate prin tragere la sorţi.