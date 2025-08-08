Victoria Mboko scrie istorie la Montreal. Jucătoarea a câștigat primul titlu WTA la doar 18 ani

La doar 18 ani, jucătoarea canadiană Victoria Mboko a obținut primul ei trofeu WTA, după ce a cucerit titlul la National Bank Open din Montreal.

Sportiva a primit un wild card pentru competiție și a reușit să depășească un început dificil, dar și problemele provocate de o încheietură umflată la mâna dreaptă. În finală, ea a învins-o pe Naomi Osaka cu 2-6, 6-4, 6-1.

Datorită acestei performanțe, Victoria Mboko urcă în clasamentul mondial de pe locul 85 pe locul 25. Ea devine astfel a treia jucătoare canadiană care se impune la turneul de acasă în Era Open, după Faye Urban în 1969 și Bianca Andreescu în 2019.

Momentul victoriei a fost unul profund emoționant. După ce Osaka a trimis mingea în fileu, Victoria Mboko a căzut în genunchi, înconjurată de aplauzele puternice care se auzeau în fundal. Sportiva a mers imediat spre lojă pentru a-și îmbrățișa familia și antrenorii.

„Când am câştigat şi am văzut atâţia oameni în picioare, aclamându-mă, a fost o experienţă ireală”, a spus Mboko.

Sportiva este născută în Charlotte, Carolina de Nord, iar părinții acesteia sunt congolezi. Ea a crescut în Toronto.

„Nu m-aş fi gândit niciodată că ceva astfel se va întâmpla atât de repede. Dovedeşte că visele sunt mai aproape decât par.”

În fața fanilor, tenismena a transmis un mesaj scurt, dar impresionant.

„A fost o săptămână incredibilă aici, în Montreal. Montreal, je vous aime!”

Mboko intră astfel într-un grup restrâns de jucătoare care au câștigat un turneu WTA 1000 cu wild card. Celelalte sunt Maria Șarapova la Cincinnati în 2011 și Bianca Andreescu la Indian Wells în 2019.