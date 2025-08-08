FRF a anunţat programul meciurilor din turul 3 al Cupei României

În această fază vor evolua cele 32 de câştigătoare ale meciurilor din runda precedentă, cărora li se alătură alte 10 cluburi din Liga 2:
Iată programul:
Marţi, 12 august, ora 17:30
- ACS Academia de Fotbal Viitorul Cluj – FC Bihor Oradea
- ACS Viitorul Arad – CSC Dumbrăviţa
Miercuri, 13 august
Ora 17:30
- CSM Paşcani – ACS FC Şoimii Gura Humorului
- AFC Viitorul Oneşti – CS Sporting Lieşti
- AS FC Agricola Borcea – CS Gloria Băneasa
- SC Popeşti-Leordeni – CS Afumaţi
- CS Tunari – SC FC Voluntari
- CSM Râmnicu Sarat – AFC Metalul Buzău
- CSO Băicoi – AFC Chindia Târgovişte
- ACS L.P.S. H.D. Clinceni – CS Dinamo Bucureşti
- ACS Oltul Curtişoara – CSM Slatina
- CS Vulturii Fărcăşeşti – SCM Râmnicu Vâlcea
- ACS Muscelul Aro Câmpulung – AFC Câmpulung – Muscel 2022
- CSM Unirea Alba Iulia – CSC 1599 Şelimbăr
- CSM Jiul Petroşani – ACS FC Corvinul Hunedoara 1921
- SSU Politehnica Timişoara – ACSM Reşiţa
- CS Sănătatea Servicii Publice – ACS Mediaş 2022
- CS Gheorgheni – VSK Gyergyó – Clubul Sportiv Gloria Bistriţa
- CSM Sighetu Marmaţiei – CSM Olimpia Satu Mare
Ora 19:00
- CSM Cetatea Turnu Măgurele – CS Concordia Chiajna
Joi, 14 august, ora 17:30
- ACS FC Bacău – ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ.
Play-off-ul va avea loc în 27 august, iar faza grupelor se va desfăşura în trei etape din 1 octombrie până în 17 decembrie.
Sferturile de finală au loc 4 martie 2026, semifinale în 22 aprilie 2026, iar finala este programată în 13 mai 2026.