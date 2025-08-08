FRF a anunţat programul meciurilor din turul 3 al Cupei României

În această fază vor evolua cele 32 de câştigătoare ale meciurilor din runda precedentă, cărora li se alătură alte 10 cluburi din Liga 2:

Iată programul:

Marţi, 12 august, ora 17:30

ACS Academia de Fotbal Viitorul Cluj – FC Bihor Oradea

ACS Viitorul Arad – CSC Dumbrăviţa

Miercuri, 13 august

Ora 17:30

CSM Paşcani – ACS FC Şoimii Gura Humorului

AFC Viitorul Oneşti – CS Sporting Lieşti

AS FC Agricola Borcea – CS Gloria Băneasa

SC Popeşti-Leordeni – CS Afumaţi

CS Tunari – SC FC Voluntari

CSM Râmnicu Sarat – AFC Metalul Buzău

CSO Băicoi – AFC Chindia Târgovişte

ACS L.P.S. H.D. Clinceni – CS Dinamo Bucureşti

ACS Oltul Curtişoara – CSM Slatina

CS Vulturii Fărcăşeşti – SCM Râmnicu Vâlcea

ACS Muscelul Aro Câmpulung – AFC Câmpulung – Muscel 2022

CSM Unirea Alba Iulia – CSC 1599 Şelimbăr

CSM Jiul Petroşani – ACS FC Corvinul Hunedoara 1921

SSU Politehnica Timişoara – ACSM Reşiţa

CS Sănătatea Servicii Publice – ACS Mediaş 2022

CS Gheorgheni – VSK Gyergyó – Clubul Sportiv Gloria Bistriţa

CSM Sighetu Marmaţiei – CSM Olimpia Satu Mare

Ora 19:00

CSM Cetatea Turnu Măgurele – CS Concordia Chiajna

Joi, 14 august, ora 17:30

ACS FC Bacău – ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ.

Play-off-ul va avea loc în 27 august, iar faza grupelor se va desfăşura în trei etape din 1 octombrie până în 17 decembrie.

Sferturile de finală au loc 4 martie 2026, semifinale în 22 aprilie 2026, iar finala este programată în 13 mai 2026.