FRF a anunţat programul meciurilor din turul 3 al Cupei României

Meciurile din turul 3 al fazei naţionale a Cupei României sunt programate în perioada 12-14 august, a anunţat vineri FRF.
Cosmin Pirv
08 aug. 2025, 17:49, Sport

În această fază vor evolua cele 32 de câştigătoare ale meciurilor din runda precedentă, cărora li se alătură alte 10 cluburi din Liga 2:

Iată programul:

Marţi, 12 august, ora 17:30

  • ACS Academia de Fotbal Viitorul Cluj – FC Bihor Oradea
  • ACS Viitorul Arad – CSC Dumbrăviţa

Miercuri, 13 august

Ora 17:30

  • CSM Paşcani – ACS FC Şoimii Gura Humorului
  • AFC Viitorul Oneşti – CS Sporting Lieşti
  • AS FC Agricola Borcea – CS Gloria Băneasa
  • SC Popeşti-Leordeni – CS Afumaţi
  • CS Tunari – SC FC Voluntari
  • CSM Râmnicu Sarat – AFC Metalul Buzău
  • CSO Băicoi – AFC Chindia Târgovişte
  • ACS L.P.S. H.D. Clinceni – CS Dinamo Bucureşti
  • ACS Oltul Curtişoara – CSM Slatina
  • CS Vulturii Fărcăşeşti – SCM Râmnicu Vâlcea
  • ACS Muscelul Aro Câmpulung – AFC Câmpulung – Muscel 2022
  • CSM Unirea Alba Iulia – CSC 1599 Şelimbăr
  • CSM Jiul Petroşani – ACS FC Corvinul Hunedoara 1921
  • SSU Politehnica Timişoara – ACSM Reşiţa
  • CS Sănătatea Servicii Publice – ACS Mediaş 2022
  • CS Gheorgheni – VSK Gyergyó – Clubul Sportiv Gloria Bistriţa
  • CSM Sighetu Marmaţiei – CSM Olimpia Satu Mare

Ora 19:00

  • CSM Cetatea Turnu Măgurele – CS Concordia Chiajna

Joi, 14 august, ora 17:30

  • ACS FC Bacău – ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ.

Play-off-ul va avea loc în 27 august, iar faza grupelor se va desfăşura în trei etape din 1 octombrie până în 17 decembrie.

Sferturile de finală au loc 4 martie 2026, semifinale în 22 aprilie 2026, iar finala este programată în 13 mai 2026.