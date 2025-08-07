Conference League: Universitatea Craiova o învinge pe Spartak Trnava şi este favorită la calificare

Partida Universitatea Craiova – Spartak Trnava s-a încheiat cu victoria românilor, scor 3-0.

Ştefan Baiaram a înscris primul gol al oltenilor în minutul 51, iar palestinianul Assad Al Hamlawi a făcut 2-0 trei minute mai târziu. Atacantul Carlos Mora a marcat pentru 3-0 în minutul 80.

Universitatea Craiova este favorită pentru calificarea în play-off-ul UEFA Conference League. Returul se va juca în Slovacia, iar câştigătoarea dublei va evolua contra învingătoarei dintre Viking FK (Norvegia) şi Istanbul Başakşehir (Turcia).