Conference League: Universitatea Craiova o învinge pe Spartak Trnava şi este favorită la calificare

Universitatea Craiova şi-a continuat parcursul european din acest sezon cu o victorie. Echipa din Craiova s-a impus joi seara, pe teren propriu în faţa formaţiei Spartak Trnava. A fost prima manşă a celui de-al treilea tur preliminar din UEFA Conference League.
Petru Mazilu
07 aug. 2025, 23:39, Sport

Partida Universitatea Craiova – Spartak Trnava s-a încheiat cu victoria românilor, scor 3-0.

Ştefan Baiaram a înscris primul gol al oltenilor în minutul 51, iar palestinianul Assad Al Hamlawi a făcut 2-0 trei minute mai târziu. Atacantul Carlos Mora a marcat pentru 3-0 în minutul 80.

Universitatea Craiova este favorită pentru calificarea în play-off-ul UEFA Conference League. Returul se va juca în Slovacia, iar câştigătoarea dublei va evolua contra învingătoarei dintre Viking FK (Norvegia) şi Istanbul Başakşehir (Turcia).