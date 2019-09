Pedeapsa primită de România din partea UEFA, după incidentele de la meciurile cu Spania şi Malta. FRF, amendată cu ZECI de mii de euro

Federaţia Română de Fotbal a anunţat, vineri, că meciul România-Norvegia, din preliminariile EURO 2020, se va disputa fără spectatori. De asemenea, Comisia de Disciplină a UEFA a amendat FRF cu 83.000 de euro în urma incidentelor de la meciurile cu Spania şi Malta.

FRF a fost sancţionată cu plata a 83.000 de euro pentru scandările rasiste ale suporterilor, folosirea de materiale pirotehnice, aruncarea de obiecte în suprafaţa de joc şi pătrunderea spectatorilor pe gazon.



În plus, următorul joc de pe teren propriu din preliminariile EURO 2020, România – Norvegia, din 15 octombrie, programat tot pe Arena Naţională, se va disputa cu porţile închise.



De asemenea, timp de un an, Federaţia Română de Fotbal se va afla sub atenta supraveghere a forului de la Nyon şi, în cazul în care incidentele se vor repeta, încă un meci va fi disputat cu porţile închise.





„În ciuda apelurilor repetate ale Federaţiei Române de Fotbal, prin canalele de comunicare înaintea partidelor cu Spania şi Malta, cât şi pe durata acestora, prin crainicul partidei şi mesajele dispuse public pe stadion, comportamentul suporterilor la meciurile din septembrie ale echipei naţionale aduce o nouă sancţiune din partea UEFA”, se arată în comunicatul emis de FRF.



După şase runde din grupa F de calificare la Campionatul European din 2020, România ocupă locul 3, cu 10 puncte. Tricolorii au nevoie de victorie în următoarele trei partide, cu Insulele Feroe, Norvegia şi Suedia pentru a avea şanse reale la calificare.

Programul României în preliminariile EURO 2020:

12 octombrie, ora 19:00: Insulele Feroe-România

15 octombrie, ora 21:45: România-Norvegia

15 noiembrie, ora 21:45: România-Suedia

18 noiembrie, ora 21:45: Spania-România

