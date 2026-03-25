Prima pagină » Sport » Pivot cu experiență în WNBA și Euroliga feminină de baschet, transferat de Rapid București

CS Rapid București a anunțat miercuri transferul baschetbalistei Ziomara Morrison, care evoluează pe postul de pivot, prima jucătoare din Chile din istorie care a evoluat în liga profesionistă nord-americană WNBA, sportivă cu experiență și în Euroligă.
sursă foto: Rapid București
Petre Apostol
25 mart. 2026, 12:14, Sport

Pivotul chilian, de 1,93 m, vine cu un palmares impresionant la Rapid. Ziomara Morrison a intrat în istorie ca prima jucătoare din Chile care a evoluat în WNBA. În campionatul american a îmbrăcat tricoul echipelor San Antonio Silver Stars și Indiana Fever.

De-a lungul carierei, noua jucătoare a Rapidului a evoluat în campionate puternice din Europa, inclusiv în Spania, Franța, Italia, Turcia, Belgia și Grecia.

De asemenea, a fost o prezență constantă în competiții de top precum Euroliga feminină, cea mai importantă competiție europeană, și EuroCup.

În Euroligă a evoluat pentru echipele Kangoeroes Mechelen și Wisła Can-Pack Kraków.

Printre performanțele de remarcat din palmares se numără o medalie obținută la Jocurile Panamericane 2023.

Pe lângă succesul internațional, Morrison a fost și campioană în Chile, în 2019, și vine după experiențe recente solide în campionatele din Israel și Franța.

Rapid București începe miercuri seară seria din semifinalele Ligii Naționale de Baschet Feminin. Rapid primește vizita formației FCC UAV Arad, de la ora 20:00.

Echipa bucureșteană a încheiat sezonul regulat pe locul secund, la egalitate cu prima clasată, Sepsi Sfântu Gheorghe: 14 victorii/2 înfrângeri.

În sferturile de finală, Rapid a trecut fără probleme de CS Agronomia București, cu scorul de 2-0 la general.

Recomandarea video

Pauza de cinci zile impusă de Trump oferă pușcașilor marini americani un timp prețios pentru a ajunge în apropierea Iranului
G4Media
10% în plus la pensie, pentru 4.600.000 de pensionari români, începând cu 1 ianuarie 2027
Gandul
Scandal uriaș la Pro TV după filmările unui reality-show cu Mihaela Rădulescu + A cerut daune de 100.000 de euro
Cancan
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Prosport
Patru tactici-cheie prin care Iranul poate forța retragerea SUA, chiar dacă nu poate câștiga războiul
Libertatea
Zodiile care au noroc pe toate planurile în luna aprilie. Cine sunt favoriții astrelor?
CSID
Mașinile electrice și hibride nu vor mai putea parca gratuit în București!
Promotor