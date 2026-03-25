Pivot cu experiență în WNBA și Euroliga feminină de baschet, transferat de Rapid București

Pivotul chilian, de 1,93 m, vine cu un palmares impresionant la Rapid. Ziomara Morrison a intrat în istorie ca prima jucătoare din Chile care a evoluat în WNBA. În campionatul american a îmbrăcat tricoul echipelor San Antonio Silver Stars și Indiana Fever.

De-a lungul carierei, noua jucătoare a Rapidului a evoluat în campionate puternice din Europa, inclusiv în Spania, Franța, Italia, Turcia, Belgia și Grecia.

De asemenea, a fost o prezență constantă în competiții de top precum Euroliga feminină, cea mai importantă competiție europeană, și EuroCup.

În Euroligă a evoluat pentru echipele Kangoeroes Mechelen și Wisła Can-Pack Kraków.

Printre performanțele de remarcat din palmares se numără o medalie obținută la Jocurile Panamericane 2023.

Pe lângă succesul internațional, Morrison a fost și campioană în Chile, în 2019, și vine după experiențe recente solide în campionatele din Israel și Franța.

Rapid București începe miercuri seară seria din semifinalele Ligii Naționale de Baschet Feminin. Rapid primește vizita formației FCC UAV Arad, de la ora 20:00.

Echipa bucureșteană a încheiat sezonul regulat pe locul secund, la egalitate cu prima clasată, Sepsi Sfântu Gheorghe: 14 victorii/2 înfrângeri.

În sferturile de finală, Rapid a trecut fără probleme de CS Agronomia București, cu scorul de 2-0 la general.