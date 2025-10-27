Play-off-ul Ligii de Tineret a debutat cu meciurile din prima rundă

Duminică, 26 octombrie, s-au disputat partidele din cadrul primei etape din play-off-ul și play-out-ul Ligii de Tineret.
Timp de 14 etape, cele mai bune opt echipe la final de sezon regular din cele două serii vor lupta pentru titlul de campioană a competiției și șansa de a reprezenta România în UEFA Youth League.
Meciurile de debut în faza play-off-ului au reprezentat cel de-al 12-lea meci al sezonului în campionat și, în același timp, cea de-a 12-a victorie înregistrată pentru Farul și „U” Cluj. Constănțenii au învins pe teren propriu UTA Arad, scor 5-1, în timp ce clujenii au trecut, în deplasare, de FC Bacău, scor 5-0.
Astfel, cele două conduc în clasamentul play-off-ului, ambele cu câte 20 de puncte în cont.
În urma lor se află FCSB, actuala deținătoare a titlului în competițe, cu 15 puncte, care a remizat în meciul împotriva celor de la CFC Argeș, într-un spectaculos 3-3. De acest egal a profitat Rapid, care după victoria cu AFK Csikszereda, scor 3-0, s-a apropiat la un singur punct de ultima treaptă a podiumului.
Duminică, 26 octombrie
PLAY-OFF
FC Bacău – Universitatea Cluj 0-5
FC Rapid 1923 – AFK Csikszereda 3-0
FCSB – CFC Argeș 3-3
Farul Constanța – UTA Arad 5-1
PLAY-OUT EST
CS Dinamo București – Concordia Chiajna 3-3
FC Voluntari – FC Botoșani 2-4
ACS Sport Team – Politehnica Iași 0-5
LPS Buzău – Steaua București 0-0
PLAY-OUT VEST
CFR Cluj – ACS Petrolul 52 0-0
Sepsi OSK – Kids Tâmpa 1-1
Viitorul Cluj – Universitatea Craiova 0-3
Daco-Getica București – Știința Poli Timișoara 1-6.
Etapa a 2-a din play-off aduce duminică un nou episod al duelului dintre Farul Constanța și FCSB. Cele două se vor întâlni pe terenul constănțenilor, la fel cum s-a întâmplat și în sezonul regular. Atunci, Farul s-a impus cu 3-0. Deși mai sunt multe etape până la final, pentru formația din București un succes în fața Farului ar însemna o reducere a diferenței dintre cele două echipe la doar 2 puncte, în timp ce un eșec ar face ca diferența să crească la 8 puncte.
Universitatea Cluj va evolua tot în deplasare în cea de-a doua etapă de play-off, la Arad, împotriva UTA-ei. În meciul direct din sezonul regular, clujenii s-au impus fără emoții, scor 5-1, însă, de la meciul direct disputat la finalul lunii august, arădenii au avut o creștere de formă impresionantă, care le-a permis în cele din urmă și accederea în play-off. UTA începuse sezonul cu o victorie și trei înfrângeri în primele patru runde, iar de atunci a reușit o serie foarte bună de rezultate: 5 victorii și 2 remize, 21 de goluri marcate și doar 7 primite.
Tot în cea de-a doua rundă a sezonului vom avea programate și partidele dintre CFC Argeș și Rapid, respectiv AFK Csikszereda și FC Bacău.
Cum cea de-a doua parte a sezonului a debutat cu înjumătățirea punctelor, cursa pentru titlul de campioană este una tot mai disputată, diferențele din clasament fiind mai mici în acest moment.
Duminică, 2 noiembrie – ora 12:00
PLAY-OFF
Farul Constanța – FCSB
CFC Argeș – FC Rapid 1923
AFK Csikszereda – FC Bacău
UTA Arad – Universitatea Cluj
PLAY-OUT EST
LPS Buzău – ACS Sport Team
Politehnica Iași – FC Voluntari
FC Botoșani – CS Dinamo București
Steaua București – Concordia Chiajna
PLAY-OUT VEST
Daco-Getica București – Viitorul Cluj
Universitatea Craiova – Sepsi OSK
Kids Tâmpa Brașov – CFR Cluj
Știința Poli Timișoara – ACS Petrolul 52.