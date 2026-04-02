Iga Swiatek și-a prezentat noul antrenor: Francisco Roig, care a colaborat 17 ani cu Rafael Nadal

După eliminarea prematură de la turneul de la Miami, Iga Swiatek a decis să facă o schimbare importantă în staff.

„Bun venit în echipă, Francisco! Foarte entuziasmată pentru acest nou capitol”, a fost mesajul polonezei într-o poveste pe contul său de Instagram, joi.

Francisco Roig are o experiență vastă în circuit, colaborând timp de 17 ani cu Rafael Nadal.

De asemenea, a mai lucrat cu Matteo Berrettini, Emma Răducanu și, până de curând, cu Giovanni Mpetshi Perricard.

Schimbarea vine într-un moment cheie al sezonului, chiar înaintea campaniei pe zgură, unde Swiatek are rezultate excelente.

Fost lider mondial, Iga Swiatek are în palmares șase titluri de Mare Șlem. A câștigat de patru ori la Roland Garros și de câte o dată la Wimbledon și la US Open.