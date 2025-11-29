„Predictibilitate și meciuri tari” / Președintele Federației Române de Rugby anunță Cupa Națiunilor la rugby

Președintele Federației Române de Rugby, Alin Petrache, a vorbit despre noua competiție sportivă internațională, Cupa Națiunilor la rugby, în cadrul Galei Marilor Sportivi ProSport 2025, evenimentul anual care celebrează ambasadorii României în sport, potrivit prosport.ro.

Rugby-ul românesc avea nevoie de o astfel de competiție, spune Alin Petrache, care a comentat mai departe:

„Mă bucur de această nouă competiție, Nations League, pentru că avem nevoie de predictibilitate, oponenți puternici și să știm din timp ceea ce vom avea și vom primi din punct de vedere al naționalelor care vor veni să viziteze Bucureștiul. Ăsta e un lucru nou, un lucru predictibil. Acum, putem anunța care vor fi echipele care vor veni. Nations League este o competiție echivalentă cu Liga Națiunilor din fotbal. Cred că acest campionat nou va aduce meciuri puternice. Vom avea trei meciuri în iulie în deplasare și trei meciuri în noiembrie la București, plus Campionatul European și Cupa Mondială. Cred că ne vom bucura de un rugby bun în 2026. Contează foarte mult să pregătești foarte bine o Cupă Mondială”.

Cum se va desfășura Cupa Națiunilor la rugby

România va face parte din Grupa A în cadrul Cupei Națiunilor la Rugby, alături de Georgia, Portugalia, Spania, Hong Kong și Zimbabwe.

Noua competiție internațională va avea loc în anii pari, folosind ferestrele internaționale din lunile iulie și noiembrie, potrivit anunțului făcut de forul mondial.

Formatul a fost creat pentru a le oferi celor 12 echipe aflate sub nivelul primei divizii posibilitatea de a beneficia de meciuri competitive regulate, în vederea pregătirii pentru Cupa Mondială.

În Cupa Națiunilor vor evolua selecționatele Canadei, statului Chile, Georgiei, Hong Kongului, Portugaliei, României, Spaniei, Tongăi, Uruguayului, Statelor Unite și Zimbabwe.

Cea de a 12-a echipă va fi stabilită pe 18 noiembrie, între Belgia și Samoa, în cadrul Turneului Final de calificare pentru Cupa Mondială din 2027, relatează prosport.ro.