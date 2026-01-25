Premieră: Alpinistul american Alex Honnold, primul care ajunge în vârful zgârie-norului Taipei 101 fără frânghii sau echipament de protecție

Alpinistul american Alex Honnold a ajuns, duminică, în vârful zgârie-norului Taipei 101, după aproximativ 90 de minute din momentul în care a început să urce, scrie Associated Press.

Honnold nu a avut frânghii pentru a se sprijini și nici vreun echipament de protecție.

Alpinistul american este cunoscut pentru ascensiunea fără frânghii pe El Capitan din Parcul Național Yosemite. În „provocarea” de duminică, el a urcat în vârful Taipei 101 folosind mici proeminențe în formă de L ca puncte de sprijin. Pe alocuri, Honnold a fost să se cațere pe laturile unor structuri ornamentale mari care ies în afară din turn.

Urcarea în vârful Taipei 101 fusese programată inițial pentru sâmbătă, însă condițiile meteo nefavorabile au determinat amânarea acesteia cu 24 de ore.

ALEX HONNOLD AFTER COMPLETING HIS FREE SOLO OF TAIPEI 101: „Sick.” The 101 story climb took 1 hour and 35 minutes #SkyscraperLIVE pic.twitter.com/TIzeRqiUcM — Netflix (@netflix) January 25, 2026

Clădirea are 101 etaje, iar cea mai dificilă parte este reprezentată de cele 64 de etaje din secțiunea de mijloc – „cutii de bambus” care conferă clădirii aspectul său caracteristic. Fiecare segment are opt etaje de urcare abruptă, înclinată, urmate de balcoane.

Urcarea pe clădirea emblematică din capitala Taiwanului a fost transmisă în direct pe Netflix. Mulțimea care urmărea de la baza clădirii urcarea acestuia a izbucnit în urale în momentul în care a ajuns în vârf, potrivit The Guardian.

Honnold nu este primul alpinist care a escaladat zgârie-norul care are o înălțime de 508 metri. Totuși, a marcat o premieră: este primul alpinist a făcut acest lucru fără a folosi vreo frânghie. Alpinistul francez Alain Robert a escaladat clădirea în ziua de Crăciun în 2004, atunci când Taipei 101 a fost inaugurată.