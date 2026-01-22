Alex Honnold, la limita imposibilului: Cum va escalada în direct și fără coardă zgârie-norul Taipei 101

Free solo reprezintă forma cea mai periculoasă de escaladă: fără corzi, hamuri sau plase de protecție. O singură greșeală poate fi fatală, motiv pentru care acest stil este rar practicat și adesea criticat în comunitatea alpiniștilor. Honnold este considerat lider mondial în această disciplină, devenind faimos după ascensiunea solitară a peretelui El Capitan din Yosemite, surprinsă în documentarul „Free Solo”, distins cu Premiul Oscar în 2019, mai scrie Il Post.

Provocare urbană fără precedent pentru Honnold

La 40 de ani, sportivul nu a mai încercat niciodată să urce un zgârie-nori fără protecție. Până acum și-a construit reputația prin ascensiuni montane deosebit de dificile, chiar și cu echipament complet. Taipei 101 aduce provocări diferite: suprafețe artificiale, vreme schimbătoare, vânt puternic și lipsa punctelor naturale de sprijin. Honnold susține că, datorită structurii clădirii, riscul ar fi „mai mic decât pe o stâncă naturală” și că o eventuală alunecare nu ar însemna automat moartea.

Planul de a transforma această escaladă într-un spectacol live a stârnit reacții negative. Unii alpiniști consideră că astfel se creează o imagine distorsionată asupra pericolului real și se banalizează riscul extrem. Există și îngrijorări privind impactul psihologic asupra publicului, presa discutând adesea despre legătura dintre practicarea free solo și atracția față de situații cu pericol mare.

Escaladări urbane: precedentul și diferența

Escaladarea clădirilor nu este un concept nou. În anii ’90 și 2000, francezul Alain Robert, supranumit „Spidermanul urban”, a urcat ilegal construcții celebre precum Empire State Building, Turnurile Petronas sau Turnul Eiffel. În 2004, Robert a urcat și Taipei 101, dar cu coardă, din cauza vremii nefavorabile. Diferența majoră este că Honnold intenționează să o facă fără protecție și în fața unui public global.

Nu este clar ce măsuri va lua Netflix în cazul unui accident și dacă imaginile ar putea fi oprite imediat. Platforma nu a oferit detalii despre protocoalele de siguranță sau eventuale întârzieri de difuzare. Honnold spune că nu s-a implicat în aspectele logistice sau legale, concentrându-se exclusiv pe pregătire. Înaintea tentativei, el a urcat clădirea cu corzi pentru a testa și memora traseul.

Dincolo de spectacol și controverse, Honnold afirmă că vrea să folosească această ascensiune pentru a promova fundația sa, care sprijină instalarea de panouri solare în comunități cu resurse limitate.