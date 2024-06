Presa italiană – Antonio Conte a semnat contractul cu Napoli

Antrenorul italian în vârstă de 54 de ani se află în vizorul preşedintelui lui Napoli, Aurelio De Laurentiis, de 10 luni, iar discuţiile au început să fie purtate cu adevărat în ultimele săptămâni, mai ales după decizia antrenorului Gian Piero Gasperini de a rămâne la Atalanta.

Conte a acceptat un contract pe trei ani cu Napoli, care nu include o clauză de eliberare, în valoare de aproximativ 7 milioane de euro net pe sezon plus 1 milion de euro în plus, gata să înceapă un nou proiect în capitala Campaniei după un an de stat pe tuşă.

Il Mattino via TMW detaliază modul în care ultima redactare definitivă a contractului cu Napoli a fost trimisă avocaţilor lui Conte duminică seara, când şi semnătura a fost pusă pe hârtie, pentru a finaliza mutarea şi a confirma sosirea acestuia la clubul napoletan.

Conform surselor citate, preşedintele De Laurentiis face acum planurile pentru anunţarea publică a perfectării contractului cu antrenorul în vârstă de 54 de ani, care va avea loc probabil la Palazzo Reale, miercuri sau joi, în această săptămână.