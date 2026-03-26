Selecționerul naționalei Turciei, înaintea meciului cu România: „Vom da totul pentru a obține rezultatul dorit”

Câștigătoarea acestei partide va avansa în finala barajului din 31 martie, unde va întâlni câștigătoarea semifinalei Slovacia – Kosovo, iar câștigătoarea își va asigura un loc la Cupa Mondială FIFA 2026.

Meciul va fi arbitrat de Francois Letexier de la Federația Franceză de Fotbal, cu Cyril Mugnier și Mehdi Rahmouni în rolul de arbitri asistenți.

Potrivit Turkiye Today, antrenorul principal Vincenzo Montella și-a exprimat încrederea în capacitatea jucătorilor săi de a face față meciului cu miză mare.

„Știm că jucătorii noștri pot face față presiunii, iar obiectivul nostru este să obținem un rezultat pozitiv. (…) O echipă completă va intra pe teren, pregătită pentru orice situație. Vrem să jucăm fotbalul nostru și să dăm dovadă de unitate în momentele dificile, așa cum facem întotdeauna. Vom da totul pentru a obține rezultatul dorit”, a declarat Montella, potrivit sursei citate.

Antrenorul a vorbit și despre importanța meciului nu doar pentru echipă, ci și pentru națiune.

„Ne pregătim jucătorii să dea tot ce au mai bun, fără a-i împovăra cu presiune. Ei sunt pe deplin capabili să facă față oricărei provocări. Sperăm să obținem un rezultat bun și să-i facem pe toți mândri”, a spus Montella.

Arda Guler, despre echipa României: „România, cu un antrenor care cunoaște bine fotbalul turc”

Jucătorul turc Arda Guler a făcut și el declarații de presă în legătură cu meciul de astăzi.

„Obiectivul nostru este să ajungem la Cupa Mondială. România este o echipă puternică, cu jucători legendari precum Gheorghe Hagi și un antrenor care cunoaște bine fotbalul turc. Sperăm să ne facem fanii și țara mândri”, a spus Guler.

„Nu va fi un meci ușor. Și pentru ei este un meci crucial. Nu există favoriți într-un singur meci. Toată lumea va da tot ce are mai bun”, a adăugat acesta.

Turcia vs România de-a lungul anilor

Turcia și România au o rivalitate fotbalistică de lungă durată. Potrivit Turkyie Today, cele două națiuni s-au întâlnit de 26 de ori, inclusiv în 10 meciuri oficiale, România câștigând 14, Turcia 5, iar 7 meciuri s-au încheiat la egalitate.

