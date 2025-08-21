ProSport EXCLUSIV: Meciurile vândute și pariurile care zguduie fotbalul românesc din Dosarul Cota 100

Totodată, am prezentat confesiunea publică a unui fost jucător de la Vulturii Fărcășești, ștearsă ulterior de pe rețelele de socializare, dar și cum a intrat Departamentul Integritate al FRF pe firul anchetei care, chiar azi, începe faza audierilor la Casa Fotbalului! Toate dezvăluirile primului episod sunt disponibile aici.

Trecem acum spre mărturii fără precedent. Și, după cum spuneam inițial, Dosarul Cota 100 își trage titulatura din cota vizată de pariori pentru presupusele aranjamente de pe gazon. O perspectivă a ținut de meciuri cu înfrângeri neașteptate la handicap mare, care au atins această cotă, în meciuri amicale unde deznodământul acesta e destul de improbabil. O a doua perspectivă acoperă însă meciuri din competițiile oficiale din România și merge pe scenariul 2 pauză / 1 final, cu număr mare de goluri înscrise!

Dosarul Cota 100: intră în scenă Jiul Petroșani!

Suntem pe 3 mai 2025, acum trei luni, etapa 7 din play-out în Liga 3, seria 8. Se joacă CSM Jiul Petroșani – Vulturii Fărcășești. Dacă în amicalele anchetate și prezentate de ProSport adversarii de la FCU Craiova și CSM Slatina n-aveau nicio implicare, la acest meci oaspeții din Gorj ar fi atras inclusiv gazdele echipei de tradiție într-un scenariu uluitor!

Întâi desfășurarea, cu proba video, apoi mărturia în premieră și în exclusivitate a unui fotbalist aflat pe teren în meciul de poveste cu deznodământ de cotă 100. La pauză, Vulturii Fărcășești au condus cu 2-0. La final, s-a terminat 3-2 pentru Jiul Petroșani. Dezvăluie sursele noastre: „Cotele online pe diferite platforme din Asia au variat între 90 și 110 la scenariul de pariere 2 pauză / 1 final cu minimum 5 goluri înscrise în meci. S-a jucat masiv, iar fazele pe care le poate vedea oricine pe video sunt de panaramă totală!”

Pe scurt, după 0-2 în prima repriză, Jiul reduce din diferență în minutul 50, după trei ocazii importante la care portarul și fundașii de la Fărcășești par dintr-un film foarte prost:

Jiul trimite în bară. Rezultă corner, un atacant al alb-negrilor reia cu capul, dintr-un marcaj larg, însă trimite peste poartă.

Mingea este repusă scurt și oaspeții o pierd repede, în propria jumătate. Nigerianul Samson Nwabuze (37 de ani), un jucător cu experiență în ligile inferioare din România, fost pe la Tricolorul Breaza, Poli Iași, Damila Măciuca, Turris Turnu Măgurele, Academica Clinceni sau Râmnicu Vâlcea calcă, total inexplicabil, pe minge. Însă balonul este trimis în tribună de atacantul Jiului.

La următoarea repunere a balonului în joc, portarul de la Fărcășești trimite comic, în centru, la un coleg aflat la 25-30 metri de poartă. Acesta pierde mingea din preluare și, de data asta, gazdele speculează și înscriu, 1-2.

Urmează o fază de neînțeles în minutul 56, la 2-1 pentru Fărcășești: unul dintre atacanții Vulturilor scapă singur spre poarta ardelenilor și chiar dacă este în poziție foarte bună de șut, unu la unu cu portarul, se întoarce inexplicabil până când este ajuns din urmă de trei adversari! Șutul său, din poziție bună, pare trimis special mult pe lângă poarta gazdelor.

Jiul egalează în minutul 65 după o acțiune inițiată de la portar. Deviere cu capul, balonul este centrat în careu, acolo unde Nwabueze pare că face, din nou, figurație, iar gazdele egalează după ce jucătorii lor pasează, nestingheriți, în careul gorjenilor.

Golul de 3-2 vine după un scenariu copy-paste cu primul al Jiului. Portarul din Fărcășești repune scurt, un coleg driblează în propria jumătate, pasează la un adversar în centru, la 25 de metri de poarta sa, după care urmează o centrare în mijlocul careului. Nwabueze nici măcar nu sare, iar un jucător de-ai gazdelor înscrie, nestingherit, cu o lovitură de cap.

„Ăștia scapă cu mine și nu vor să finalizeze!”

ProSport a aflat că, în timpul partidei Jiul Petroșani – Vulturii Fărcășești, portarul „minerilor”, Jan Turiță a informat arbitrul de centru, Iuliana Demetrescu, ecuson FIFA, despre faptul că simte ceva necurat. Pe înregistrarea jocului se și vede cum, în minutul 70, la scorul de 3-2 pentru echipa sa, într-un moment în care jocul era oprit din cauză că unii jucători acuzau crampe, Turiță părăsește buturile și merge în apropierea mijlocului terenului unde are un dialog cu arbitrul Iuliana Demetrescu.

Ajuns la 35 de ani, Jan Turiță e un fotbalist cu experiență în ligile inferioare din România, fost jucător printre altele la Foresta Suceava, CSM Pașcani, Știința Miroslava și Hușana Huși, Azi e legitimat la Unirea DMO, în Liga 3.

Contactat de ProSport, acesta oferă în exclusivitate o mărturie cutremurătoare, devenind practic primul fotbalist în activitate care iese în față și vorbește fără ezitări despre detalii concrete din Dosarul Cota 100 al blaturilor pentru pariuri!

Vă sunăm pentru un meci în care ați evoluat sezonul trecut, erați la Jiul Petroșani. Partida cu Vulturii Fărcășești asupra căreia există semnale că ar fi fost trucată…

Pentru meciul respectiv am dat o declarație timp de cinci ore la Comisia de Integritate FRF.

Când s-a întâmplat asta?

Imediat după meciul ăla m-am declarat contrariat, am apostrofat adversarii, antrenorul. E o chestie foarte gravă care mi s-a întâmplat mie. După meci probabil că nu sunteți în cunoștință asupra a tot ce am pățit eu.

Noi avem informația că în timpul meciului ați fi mers la arbitrul partidei și i-ați spus că partida este trucată. E adevărat?

Sigur, am mers la Iuliana Demetrescu și am spus asta. I-am transmis așa: „Nu vezi ce se întâmplă? Ăștia scapă cu mine, portar, și dau la 10 metri de poartă! Întorc faza, așteaptă să-i ajungă fundașul, nu vor să finalizeze!”. E clar, doar un prost sau un rău-intenționat nu poate să-și dea seama. I-am zis să oprească jocul și o să o aibă un mare impact asupra fotbalului pentru că mizeriile astea trebuie să se oprească.

Și ce a răspuns?

A zis că ce treabă are ea treabă cu noi, cu ce facem noi. Iar atunci am reacționat. I-am spus să o lase mai ușor cu „noi”. Ce „noi”, care „noi”. De ce mă pune pe mine!

„Ăștia le cam fac pe la pariuri. Cred că și astăzi o să fie ceva!”

În minutul 70, la scorul de 3-2 pentru Jiul, fugi din poartă într-un moment în care jocul era oprit, alergi până la mijlocul terenului și ai un dialog cu arbitrul. Acela este momentul când i-ai spus că meciul este trucat?

Da, ăla este momentul. Nici pe ea nu aș acuza-o, că era o constatare a mea din timpul jocului. Pe ochiul meu de om de fotbal, de sportiv, care mă îndreptățea să cred asta. Nu aveam nicio dovadă.

Când v-ați dat seama că meciul este ciudat?

La plimbarea tipică de dinaintea jocului am avut o discuție cu un jucător de la Fărcășești care mi-a mai fost adversar pe vremuri, când el era Universitatea Cluj și eu la Miroslava. E vorba de Brian Lemac. Nu eram amici, nu aveam numărul lui de telefon, doar ne purtam un respect din colegialitate. Și l-am întrebat ce mai face, cum e? Iar el mi-a zis că e nemulțumit de ce se întâmplă la Fărcășești. Mi-a spus că, citez: „ăștia le cam fac pe la pariuri”. Mi-a și enumerat niște meciuri, tot așa, 3-2, după 2-0 pe care, sincer, nu le-am reținut. Și că nu ar vrea să mai rămână. Dar dacă ar fi vrut să fie vertical nu trebuia să mai rămână, putea să iasă din joc. Nu a făcut-o, din păcate.

Și a pomenit ceva și despre meciul care urma să-l disputați?

Da! Textual: „cred că și astăzi o să fie ceva, așa se aude”. I-am zis că greșește, cu noi nu poate fi vorba de așa ceva. Am și pus pariu cu el pe o bere că nu o să fie nimic.

Și când v-ați dat seama că ați pierdut berea?

A fost 2-0 la pauză, la primul gol a greșit un coleg, un copil care e de o probitate morală excepțională. La golul doi linia noastră s-a dus un pic cam mult în față și a fost dejucat jocul la ofsaid. Dar când am văzut 2-0 la pauză am început să-mi amintesc de discuția cu Lemac. Și zic: stai să vezi că noi batem în repriza secundă! Și așa s-a întâmplat. A doua repriză a fost un fiasco.

„Fundașii lor îi spuneau atacantului nostru, Fulga: dă, mă, pe poartă!”

Ce părere ați avut despre cele trei goluri pe care le-ați marcat în partea secundă?

Eu, până atunci, nu am mai trăit și nu am văzut așa ceva! Poate am mai luat parte, fără să știu, la niște meciuri trucate, dar așa pe față ca ăsta nu am văzut. Nu ați observat cum jucau cu portarul? Sau densitatea pasei spre portar, pe cadrul porții, adică… (n.r. râde amar). Puneau portarul într-o situație delicată, în așa fel încât să provoace o eroare care să ducă la marcarea unui gol. Colegului meu Fulga, atacantului, i se transmitea de către fundașii adverși: „dă, mă, pe poartă!”. Nu știu dacă o să vrea să confirme Fulga, dar asta a zis în vestiar. Când scăpau jucătorii lor cu mine, dădeau în toate părțile, Lemac a avut-o de la 11 metri, 12 metri și a trimis pe lângă poartă când avea varianta colțului lung. Și mi-am mai amintit ceva din dialogul purtat cu Lemac înainte de meci.

Vă rog!

Mi-a spus așa: „Vezi că ăsta, antrenorul… se deschide la trening sau la ce poartă. Ăla în tribună, președintele își dă jos sacoul sau haina de pe el. Semne când să mai ia gol”. El mi-a zis înaintea jocului că se întâmplă la ei la Fărcășești. Bă ești nebun la cap, în halul ăsta s-a ajuns, nu am crezut!

„Ești un cancer al fotbalului, gunoi ordinar!”

Și la sfârșitul jocului cum ați reacționat?

Prin minutul 88 am vrut să-mi dau mănușile jos, să apăr fără. Am zis că nu pot să accept așa ceva, că mă respect. Acum regret că nu am făcut asta! Poate era un impact mai mare. Am așteptat fluierul doamnei arbitru și am sprintat către antrenorul lor care, într-un penibil al situației, dădea indicații, se declara nemulțumit de golurile încasate. În turul play-out-ului, el l-a lovit pe un copil de la noi de la echipă, un „under”, i-a dat o palmă după meci. Și eu l-am ținut minte și am rămas cu un gust amar, mai ales că am auzit că e și profesor la o școală gimnazială.

De domnul Bucă vorbiți?

Da, Bucă. Domnul e mult spus. La sfârșitul meciului, Bucă ăsta o ușchește spre vestiare în pas tiptil, fără să mai dea mâna cu antrenarul nostru. Aștepta cât mai repede să iasă. Și am sprintat spre el și i-am zis că e un cancer al fotbalului, să-i fie rușine, un gunoi ordinar care trebuie să dispară din fotbalul ăsta! Le-am transmis să se ducă la muncă, nu să facă așa ceva. I-am făcut jigodii… dar ce nu a fost la gura mea!

„Eram incomod pentru Jiul Petroșani”

Cum a reacționat?

S-a declarat uimit că-l apostrofez. Au venit ăia să mă țină pe acolo, cu Militaru, cu ăștia (n.r. Damian Militaru). Iar Radu Gabriel, antrenorul nostru, care pe parcursul reprizei secunde nu a stat deloc în picioare, omul a sesizat ce se întâmplă, m-a chemat lângă el, m-a luat pe după gât și mi-a zis că am dreptate maximă, că trăim într-o țară plină de corupție, că s-a săturat de mizeria asta. Eu i-am mărturisit că regret că m-am în fotbalul românesc după ce am jucat un și jumătate în liga secundă din Canada. M-a rugat să mă liniștesc. A rezonat cu mine în totalitate. După meci, Radu Gabriel și Gelu Ghiță (n.r. antrenorul secund) și-au dat demisia. În parcare, într-o discuție cu primarul orașului și președintele clubului, Erika Preda. Fără să vreau, din camera în care eram cazat, am auzit discuția: „Ați avut azi un jucător cu atitudine, acela a fost Jan Turiță, în rest nimeni, nimic, toți s-au complăcut, le-a convenit”.

Cine spunea asta?

Radu Gabriel le spunea președintelui Erika Preda și primarului. Și de aici, pentru mine, lucrurile încep să o ia pe o turnură ciudată.

Ce vreți să spuneți?

Eu am fost incomod pentru ei. Pentru mine, Jiul Petroșani înseamnă foarte mult, în gazonul ăla mustesc amintirile crampoanelor lui Mulțescu sau Rosznyai. Era o bucurie că joc acolo, îmi doream din suflet să promovăm, să avem performanțe și, din când în când, mai ridicam probleme. Că nu avem apă la antrenament, că avem nevoie de pregătire centralizată, că trebuie un ofițer de presă, un fotograf. Și am devenit ușor incomod pentru doamna Preda.

Ați simțit că ați devenit incomod după ce s-a întâmplat la meciul cu Fărcășești?

Nu! Știam dinainte. De prin iarnă. La o ședință i-am spus că trebuia să vină cineva lângă dânsa. Mă refeream la un sponsor și a înțeles că trebuie să vină în conducere. De atunci, s-a rupt ceva și s-a tot adâncit. Eu la antrenamente mai țipam, băteam șaua să priceapă calul, spuneam că nu e apă, ziceam să audă unul, altul care știam că transmite.

Antrenorul Jiului și-a dat demisia, dar a rămas cu numele!

Credeți că și jucători, antrenori, conducători de la Jiul au fost implicați în meciul ăsta cu Fărcășești?

Dacă eu consider asta?

Da! Dacă ați stat și v-ați gândit la asta din luna mai și până acum…

Nu pot să zic, nu pot să-mi dau seama. Adică pot să spun orice, dar nu pot să am o părere clară. M-am tot gândit la lucrurile astea, am încercat s-o iau prin eliminare. Nu reușesc să-mi dau seama.

Antrenorul Radu Gabriel a revenit asupra deciziei după ce și-a dat demisia?

Radu Gabriel ce face? După ce m-au sunat cei de la Integritate de la FRF, l-am sunat pe domnul Radu și i-am spus că a început ancheta și i-am readus aminte de ce a spus după meci când și-a dat demisia, că am fost singurul jucător cu atitudine. Și mi-a spus ceva ce m-a surprins negativ: „Jane, eu nu am zis așa!”. E un om totuși onest, dar aici m-a dezamăgit. Și pe urmă am aflat de ce s-a dezis de spusele sale și de atitudinea sa. L-am sunat la meciul următor după Fărcășești, el apărea antrenor principal, și l-am contactat: „Domn profesor, ce fac ăștia? Se folosesc de numele dumneavoastră?”. Ce se întâmplă? Dânsul nu și-a dat demisia în acte, mi-a zis mie că s-a învoit. Pentru că ei mai aveau nevoie de licența lui pentru etapele care au mai rămas, iar el mai avea nevoie de o perioadă, câteva meciuri, ca să-și îndeplinească termenul care-i dă dreptul să aplice pentru licența PRO… sau ceva de genul ăsta.

„Dealer-ul de pariuri mi-a spus la telefon fix ce-am vorbit în vestiar”

Ați mai continuat la Jiul după meciul cu Fărcășești?

Nu! E amplu subiectul. Eu am fost sunat a doua zi de un dealer de pariuri sportive, cum spun eu. Că i-am zis bine, că i-am zis rău, nu știu cine e! Care nu s-a prezentat, dar mi-a cerut explicații în legătură cu felul în care am reacționat după meciul cu Fărcășești. „De ce ai făcut acel circ?”, așa m-a întrebat. Și i-am zis, crezând că e de la Fărcășești, că circ au făcut ei. M-a sunat pe WhatsApp cu un număr cam ciudat. El era cel care-i ajuta pe băieții buni, el plasa banii, făcea parte din sistem. Și mi-a zis foarte multe lucruri.

Cum ar fi?

Că niște jucători de la noi i-au contactat pe ei, adică gașca asta a lor, clanul lor, ce or fi ei. I-a contactat în săptămâna jocului și în trecut. Că are informații că la mai multe meciuri s-au făcut jocuri murdare pentru pariuri. Eu i-am spus că e camuflat într-un nume fals și nu se prezintă și că nu pot să-l cred ce spune. Și atunci mi-a dat una puternică. „Dacă tu nu dai crezare, hai să-ți spun eu ție ce ai zis tu după meci în vestiar”. Atunci mi-am spus că dacă știe, e foarte grav.

Și a știut?

Domnule, eu după meci am zis, în vestiar, că mai bine luam mingea pe final, am prins balonul prin minutul 93, și am zis că mai bine o luam și o băgam în poartă. Făcem 3-3 și mă lăsam de fotbal decât să facă ăștia bani pe spinarea noastră! O vorbă la nervi, am dat și eu drumul la gură. Nu aș fi făcut-o niciodată. Și ăsta îmi spune fix vorbele pe care le-am spus în vestiarul Jiului! Eram vreo 9 sau 10 jucători, unii plecaseră deja. A transpirat din vestiar, ceea ce e foarte grav. I-am dat niște mesaje după discuția asta și nu a vrut să mai răspundă.

Dat afară după ce a sesizat conducerii discuția șocantă cu „Luca Bruno”

Și ați anunțat, mai departe, conducerea de la Jiul?

Da, i-am spus președintelui Erika Preda. Am făcut printuri cu mesajele de la omul ăsta camuflat, i-am spus despre discuție. Doamna, din incompatibilitate, nu greșesc când spun asta, s-a declarat deranjată de mesajele mele, i-am dat un mesaj foarte amplu (VEZI FOTO JOS), apoi mi-a propus rezilierea contractului. Deci un jucător vine la tine și își spune așa ceva, îți semnalează o posibilă fraudă și tu vii să-i propui rezilierea? Prost moment nu putea să-și mai aleagă. Eu cred că ar fi trebuit, în primul rând, să sesizeze comisia de integritate de la FRF. Și vă spun ceva, eu plecam oricum de la Jiul după ce mi-a spus acest om la telefon. Am reziliat cu două etape înainte de finalul campionatului. Meciul cu Fărcășești a fost ultimul pentru mine la Jiul. Pe 3 a fost partida, pe 5, pe 6 am reziliat. Bine, doamna Preda nu înțeleg ce caută în funcția aia având în vedere că nu m-a apreciat că am sesiat o fraudă de acest fel. În plus, nu cred că a jucat nici măcar volei sau handbal în recreația de la școală încât să fie în măsură de a mă judeca din punct de vedere sportiv. Totul e politic, e pe interes. Antrenorii au vrut să mă păstreze, dar tot ei mi-au zis că doamna președinte nu mă place, că sunt incomod, că vorbesc, că am ridicat anumite probleme. Pentru a putea evolua și a crește, eu spun că trebuie să avem parte de oameni competenți în structurile de conducere ale cluburilor sportive, foști sportivi, oameni cu expertiză, cu ar fi domnul Damian Militaru. Oameni de felul dânsului nu ocupă funcții de conducere, o fac niște persoane fără tangență cu sportul.

Dar din cauza asta ați plecat de la Jiul, pentru că ați vorbit de meciul ăsta în gura mare, că ați sesizat conducerea de mesajele primite de la acest domn de care povestiți?

Nu cred, doar că a găsit momentul prost să mă înlăture. Repet, eu prezint o fraudă, fac toți pașii necesari, îți transmit printuri, aduc dovezi că am fost contactat și tu îmi propui rezilierea! Vă trimit mesajul, nu am ce să ascund și n-o s-o fac indiferent de riscuri! Dumnezeu mă vede, nu cred că ea a făcut ceva la meciul cu Fărcășești sau că a știut, dar e vinovată că nu a anunțat ce i-am spus eu. Dacă nu te-ai dus să sesizezi comisia de Integritate nu e vina mea. Plătiți, fraților!

„Ce mi-a spus Lemac e formă de șantaj. Apoi a început să mă înjure”

Ați mai vorbit de atunci cu Brian Lemac, atacantul Vulturilor Fărcășești din acel meci?

Da. I-am zis că am fost și am spus tot la Comisia de Integritate, la FRF. Și a încercat să mă impresioneze, că nu a mai putut dormi, că are soția însărcinată, că să nu ajungă la alte chestii. Mi-a sugerat că ar putea să se sinucidă. Păi nu arunca, mă, de-astea, fii bărbat! Asta e formă de șantaj. Că el trebuie să prindă contract, că nu știu ce, cum, ce fel. Apoi ne-am întâlnit, acum 10 zile, la Lupeni. Am avut amical cu ei și a început să mă înjure în timpul meciului pentru că am pomenit numele lui. Probabil a fost sunat de la Integritate. Acum mă pune într-o postură să-mi altereze imaginea. A lansat chestiunea că aș fi furat eu niște bani din vestiar de la un coleg de la Jiul. Ceva de noaptea minții! Le-a zis unor colegi de-ai noștri după meciul ăsta amical, că de ce nu recunosc că am furat. A făcut-o să-mi scadă mie credibilitatea ăn speța asta. În toamnă, unui coleg i-au dispurut niște și o brățară din aur. Eu am fost acuzat că am furat eu, am primit un telefon cu număr privat în care eram îndemnat să aduc banii înapoi. Am vrut să chem Poliția, să ia amprente, iar Radu Gabriel mi-a zis să nu fac lucrul ăsta că o să mă dea afară de la echipă. M-au sunat și de pe la Iași, uite ce se aude, Jane! E jocul lor să mă discreteze în cazul ăsta, nu știu ce să zic.

Ultima întrebare. De ce ați avut această atitudine când puteați să nu spuneți nimic, să vă vedeți de drumul dumneavoastră, după o victorie a echipei?

După meciul ăla vă spun sincer că eram mai fericit dacă luam 5-0, dar corect! Aia era, atât am putut, la revedere. Când am plecat de acasă, tata mi-a spus așa: „în viață poți să pierzi tot, dar să nu-ți pierzi cinstea”. Am 35 de ani și vreau să mai joc fotbal, însă fotbal corect. Un coleg din vestiar mi-a zis că puteam să tac, să-mi țin gura, să fiu bucuros că am bătut cu 3-2. Și i-am transmis direct: „Bă, frate, avem valori diferite”. Oamenii vor să trăiască având colbul sub covor. Eu nu pot!

Bucă a demisionat pentru câteva zile, Roncea a denunțat și a șters apoi

Imediat după meciul cu Jiul Petroșani, Cătălin Bucă, antrenorul celor de la Vulturii Fărcășești, și-a prezentat demisia. Iată cum și-a explicat gestul tehnicianul: „După meciul de la Petroșani am fost foarte, foarte dezamăgit și de rezultat și de ceea ce s-a întâmplat pe teren de reacția jucătorilor, care pentru mine a fost neașteptată, adică a intervenit o relaxare care îmi este foarte greu să o redresez. Băieții s-au văzut scăpați de grijile retrogradării și au intrat puțin în vacanță. Iar mie asta nu mi-a plăcut deloc și nu cred că în cele trei etape care au mai rămas, nu pot să-i mai capacitez să dea 100%”, declara Bucă pentru actualgorj.ro.

La câteva zile de la această decizie, tehnicianul Cătălin Bucă a revenit și a condus formația din Fărcășești până la finalul stagiunii. Din informațiile noastre, la rândul său acesta urmează să fie audiat de Departamentul de Integritate din cadrul FRF.

În postarea pe Facebook din iunie, pe care ulterior a șters-o, jucătorul de-atunci al Vulturilor Fărcășești, Cristi Roncea, vorbea și despre meciul Jiul Petroșani – Vulturii Fărcășești 3-2, acuzând că președintele gorjenilor le-a strigat din tribună că trebuie să piardă după ce au condus cu 2-0, pe lângă un alt meci incriminat, tot oficial și din Liga 3, 0-3 cu Viitorul Dăești: