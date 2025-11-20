Prima pagină » Sport » Steaua București, eliminată din CEV Challenge Cup de Khilasedichi Baku, după setul de aur

Echipa de volei masculin Steaua București a părăsit CEV Challenge Cup în ultimul tur preliminar, după ce a fost învinsă în deplasare de formația azeră Khilasedichi Baku, scor 1-3 (23-25, 17-25, 25-15, 26-28) și 13-15 în setul de aur. Steaua se impusese în tur, scor 3-0.
sursă foto: CSA Steaua
Petre Apostol
20 nov. 2025, Sport

După victoria clară de la București, echipa românească a început greu manșa retur din Azerbaidjan, gazdele reușind să se desprindă la 2-0 la seturi.

Steaua a revenit în joc în actul al treilea, câștigat categoric cu 25-15, și a avut două șanse de calificare în setul patru, când a condus cu 24-22. Totuși, Khilasedichi a reușit să întoarcă situația și s-a impus cu 28-26.

Astfel, calificarea în faza principală a competiției europene s-a dus în „setul de aur”.

Echipa din Baku a demonstrat mai multă stăpânire de sine și s-a impus cu 15-13 în „setul de aur”.

Baetens (17 puncte), Ivanov (16) și Rață (15) au fost principalii jucători în atacul steliștilor.

Steaua a ajuns în Cupa Challenge după ce a cucerit în premieră Cupa Balcanică.

Pentru echipa stelistă, sezonul continuă în competițiile interne. În etapa a șasea din Divizia A1, formația bucureșteană va juca în deplasare cu Arcada Galați, luni, 24 noiembrie, de la ora 17:00.

România are două echipe calificate în faza principală a Cupei Challenge, SCM Zalău, care va întâlni Budva, din Muntenegru, și Arcada Galați, care va juca împotriva formației portugheze Benfica Lisabona.