PSG îl lasă pe Donnarumma în afara lotului pentru Supercupa UEFA. Portarul italian e dorit de United și Chelsea

Paris Saint-Germain l-a lăsat pe portarul Gianluigi Donnarumma în afara lotului pentru meciul de miercuri din Supercupa UEFA împotriva celor de la Tottenham Hotspur, pe fondul unor informații din presa sportivă care sugerează că internaționalul italian ar putea părăsi echipa franceză.
Iulian Moşneagu
12 aug. 2025, 16:57, Sport

Donnarumma a avut o contribuție decisivă la succesul PSG în Ligue 1 și Liga Campionilor sezonul trecut, relatează Reuters.

În vârstă de 26 de ani, el a câștigat trei titluri la PSG de la venirea sa de la AC Milan, în 2021.

Totuși, presa franceză a relatat că Donnarumma, al cărui contract cu PSG expiră anul viitor, ar putea pleca în această vară.

PSG l-a transferat și pe Lucas Chevalier de la Lille, desemnat cel mai bun portar din Ligue 1 sezonul trecut, iar Donnarumma nu vrea să fie rezervă.

Manchester United și Chelsea vor să îl transfere pe portarul italian, în condițiile în care relația acestuia cu PSG s-a deteriorat.

Chevalier, Matvey Safonov și Renato Marin sunt cei trei portari incluși marți în lot pentru meciul cu Spurs, câștigătorii Europa League.

Lotul lui PSG: Achraf Hakimi, Lucas Beraldo, Marquinhos, Khvicha Kvaratskhelia, Fabian Ruiz, Goncalo Ramos, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Vitinha, Lee Kang-In, Lucas Hernandez, Nuno Mendes, Bradley Barcola, Lucas Chevalier, Warren Zaïre-Emery, Matvey Safonov, Noham Kamara, Ibrahim Mbaye, Willian Pacho, Renato Marin.