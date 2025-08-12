PSG îl lasă pe Donnarumma în afara lotului pentru Supercupa UEFA. Portarul italian e dorit de United și Chelsea

Donnarumma a avut o contribuție decisivă la succesul PSG în Ligue 1 și Liga Campionilor sezonul trecut, relatează Reuters.

În vârstă de 26 de ani, el a câștigat trei titluri la PSG de la venirea sa de la AC Milan, în 2021.

Totuși, presa franceză a relatat că Donnarumma, al cărui contract cu PSG expiră anul viitor, ar putea pleca în această vară.

PSG l-a transferat și pe Lucas Chevalier de la Lille, desemnat cel mai bun portar din Ligue 1 sezonul trecut, iar Donnarumma nu vrea să fie rezervă.

Manchester United și Chelsea vor să îl transfere pe portarul italian, în condițiile în care relația acestuia cu PSG s-a deteriorat.

Chevalier, Matvey Safonov și Renato Marin sunt cei trei portari incluși marți în lot pentru meciul cu Spurs, câștigătorii Europa League.

Lotul lui PSG: Achraf Hakimi, Lucas Beraldo, Marquinhos, Khvicha Kvaratskhelia, Fabian Ruiz, Goncalo Ramos, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Vitinha, Lee Kang-In, Lucas Hernandez, Nuno Mendes, Bradley Barcola, Lucas Chevalier, Warren Zaïre-Emery, Matvey Safonov, Noham Kamara, Ibrahim Mbaye, Willian Pacho, Renato Marin.