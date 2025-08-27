Rădoi, înainte de returul cu Bașakșehir din Conference League: Trebuie să fim mai exacți ca în tur

„Va fi un meci decisiv pentru ambele echipe. Trebuie să fim mult mai exacți și mai buni decât în prima partidă”, a spus Rădoi miercuri, la conferința de presă.

Tehnicianul a subliniat dificultatea întâlnirii: „Întâlnim un adversar rănit după tur, dar mult mai valoros decât noi prin calitatea individuală a jucătorilor. Nu plecăm favoriți, dar sper să ne surâdă și norocul și să ne calificăm”.

Rădoi a abordat și situația financiară a clubului: „Clubul trece printr-o perioadă foarte grea, avem pierderi de 14 milioane de euro și suntem afectați de regulamentul fair-play-ului financiar. Meciul are o importanță majoră pentru noi”.

Despre starea lui Ștefan Baiaram, antrenorul a precizat: „Fane încă resimte dureri și vom decide mâine dacă va putea juca sau cel puțin să intre pe final. Avem două alternative pentru postul său, probabil Steven va fi titular, iar Barbu, ca junior, va fi menajat”.

Partida Universitatea Craiova – Istanbul Bașakșehir se joacă joi, de la ora 20:30. Meciul va fi arbitrat de Daniel Schlager, asistat de Sven Waschitzki și Tobias Fritsch, iar în Camera VAR vor fi Robert Schroder și Katrin Rafalski.