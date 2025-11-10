Oficial. Antrenorul Mirel Rădoi și-a dat demisia de la Universitatea Craiova. În locul său va fi numit un antrenor străin

„Am crezut în acest proiect, cu Mirel Rădoi. Şi a construit o echipă care a arătat de nivel european”, a declarat Mihai Rotaru.

Despre motivele care au dus la decizia antrenorului, Rotaru a spus: „Motive emoționale. A spus că acest proiect l-a epuizat și preferă să facă un pas în spate. Eu îmi doream cel puțin doi ani împreună și cred că ar fi meritat. Nu sunt dezamăgit, sunt trist. Mi-am dorit echilibru, stabilitate, pentru a da consistență și o bază solidă să facă performanță. Și a făcut performanță, dar din păcate s-a retras. Nu puteam să trăim din săptămână în săptămână cu spectrul unei despărțiri. O spun cu mare tristețe”.

De asemenea, oficialul echipei din Craiova a anunțat că viitorul tehnician va fi din străinătate.

„Am mers pe varianta ca noul antrenor să fie unul străin. Ne dorim cât mai mult să stăm acolo sus, cred în acest club să facem performanțe. Sper ca până mâine seară să avem numele noului antrenor”, a mai spus Rotaru.

Rădoi a semnat cu Craiova pe 29 ianuarie 2025. În cel de-al doilea mandat la Bănie, tehnicianul a strâns 44 de meciuri, dintre care 23 de victorii, înregistrând o medie de 1,77 puncte pe meci.