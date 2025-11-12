Filipe Coelho, prezentat oficial la Universitatea Craiova: Nu pot promite câștigarea titlului

„Nu pot să promit titlul, vă promit doar că vom fi concentrați să luăm trei puncte meciul următor și să câștigăm fiecare meci. Știu despre rivalitățile cu echipele din București, dar cel mai important este să ne concentrăm pe munca noastră, pe dezvoltarea clubului și să performăm în acest sens”, a declarat antrenorul portughez.

„Mă simt foarte fericit, sunt foarte emoționat să fiu într-o așa echipă mare cum este Universitatea Craiova. Sper să construim ceva special pentru această echipă, avem nevoie de toți oamenii pentru a reuși. Mi-am făcut temele înainte, știu că era o mare echipă, Craiova Maxima, au jucat împotriva Benficăi în anii 80. Știu că în ultimii ani clubul a investit foarte mult pentru a deveni campion din nou”, a adăugat noul antrenor.

Coelho a explicat și despre stafful pe care se va baza și planurile imediate: „Cred că îl vom anunța în zilele următoare. Trebuie să fim împreună o echipă puternică. Am convingerea că împreună vom reuși acest lucru”

„Trebuie să continui cu lucrurile bune făcute de predecesorul meu. Așa se întâmpla în viața unei echipe. Trebuie să încerc să vin cu idei noi și să ating obiectivele alături de club”, a mai spus el.

Despre lot, Coelho a spus: „Nu aș vrea să vorbesc despre jucători la nivel individual. Consider că lotul de jucători din prezent este mult mai bun decât cel avut anul trecut”.

„Din păcate, nu avem mult timp pentru a lucra cu tot grupul. Dar asta nu este o scuză. Trebuie să fim echilibrați, de când am venit mă gândesc doar la meciul cu FC Argeș. Ar fi o mare greșeală să ne gândim pe termen lung, o luăm pas cu pas, meci cu meci”, a mai menționat antrenorul.

„Nu simt nicio presiune, doar motivație și așa trebuie să fie și grupul, să avem motivație meci de meci. Încă de la început am simțit o energie bună din partea patronului echipei. Este un sentiment foarte bun, dar avem foarte mult de muncă și trebuie să fim mereu cu gândul la victorie. Suntem aici pentru a obține rezultate foarte bune”, a conchis Coelho.

Managerul sportiv al echipei, Mario Felgueiras, a declarat: „Vreau să mulțumesc staffului anterior, lui Mirel Rădoi, care ne-a ajutat foarte mult. Va rămâne în istorie cu calificarea clubului în Conference League. Facem un pas înainte și continuăm. Îi urez lui Filipe multă baftă și succes”.

Coelho vine la Craiova după demisia lui Mirel Rădoi, care a lăsat echipa pe locul 4 în Superliga României și calificată în grupa principală din Conference League.