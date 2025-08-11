Prima pagină » Sport » Radu Drăgușin așteaptă cu nerăbdare să revină pe teren după accidentarea din februarie

Radu Drăgușin, fundașul naționalei României, se pregătește să revină pe teren după o accidentare serioasă și rămâne optimist privind șansele echipei de calificare.
Cosmin Pirv
11 aug. 2025

Fundașul echipei naționale a României Radu Drăgușin așteaptă cu nerăbdare să revină pe teren după accidentarea suferită în februarie.

Într-un interviu acordat FRF.tv, la Londra, Radu Drăgușin a rememorat momentul accidentării și a vorbit despre greutățile perioadei de recuperare.

„Am știut de la început că e ceva serios, a fost o perioadă foarte grea”, a mărturisit el.

Fotbalistul a dezvăluit și că mesajele de susținere primite de la suporteri, colegi și familie au avut un impact puternic asupra sa.

În privința campaniei de calificare, fundașul rămâne optimist: „Eu nu sunt pesimist, cred că încă ne putem califica. Avem posibilitatea de a recupera punctele pierdute, trebuie să rămânem concentrați și să luptăm până la final.”, transmite frf.ro.

Fundașul echipei naționale se află în ultima etapă a recuperării după accidentarea la genunchi suferită în luna februarie și se pregătește cu nerăbdare să revină pe teren.