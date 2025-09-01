Real Betis îl transferă pe atacantul Antony de la Manchester United, pentru 25 de milioane de euro

Fotbalistul brazilian urmează să călătorească în Spania pentru vizita medicală înainte de oficializarea mutării. Suma totală include o plată inițială de 19 milioane de lire sterline (22 milioane euro) și bonusuri suplimentare de 4,3 milioane de lire, potrivit Sky Sports.

De asemenea, cluburile au convenit asupra unui procent de 50% dintr-un eventual viitor transfer net.

Nu sunt anticipate probleme legate de termenii personali sau compensațiile pentru jucător. Antony va accepta o reducere salarială pentru a se alătura echipei din LaLiga.

Atacantul a costat United 86 de milioane de lire sterline, când a fost adus de la Ajax în 2022, ceea ce înseamnă o pierdere de 64,3 milioane de lire pentru clubul englez.