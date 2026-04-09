Prima pagină » Sport » Restricții rutiere în București pentru înmormântarea lui Mircea Lucescu

Restricții rutiere în București pentru înmormântarea lui Mircea Lucescu

Pentru deplasarea cortegiului funerar vor fi restricții în traficul rutier din Capitală, începând de vineri, ora 9, când începe ceremonia religioasă de înmormântare a lui Mircea Lucescu.
Restricții rutiere în București pentru înmormântarea lui Mircea Lucescu
Laura Buciu
09 apr. 2026, 19:02, Sport

Astfel, începând cu ora 09.00, deplasarea cortegiului funerar de la Arena Națională către Biserica Sfântul Elefterie se va face pe următorul traseu: Str. Maior Coravu – Șos. Mihai Bravu (cu întoarcere în zona Vatra Luminoasă) – Șos. Mihai Bravu – Piața Muncii – Bd. Decebal – Piața Alba Iulia – Bd. Unirii – Piața Unirii – Splaiul Independenței – Piața Operei – Biserica Sfântul Elefterie.

Începând cu ora 10.00, se va desfășura slujba de înmormântare la Biserica Sfântul Elefterie.

Începând cu ora 12.00, deplasarea cortegiului funerar de la Biserica Sfântul Elefterie către Cimitirul Bellu se va face pe următorul traseu: Piața Operei – Splaiul Independenței – Piața Unirii – Bd. Dimitrie Cantemir – Calea Șerban Vodă – Piața Eroii Revoluției – Cimitirul Bellu.

De la ora 12.45 are loc ceremonia de înhumare la Cimitirul Bellu.

Rute ocolitoare recomandate:

-Șoseaua Mihai Bravu – Șoseaua Ștefan cel Mare – Piața Victoriei;
-Șoseaua Mihai Bravu – Bd. Pache Protopopescu – Bd. Carol I – Piața Universității;
-Calea 13 Septembrie – Bd. Tudor Vladimirescu – Șoseaua Viilor.

Având în vedere posibilitatea participării unui număr ridicat de persoane, Brigada Rutieră va dispune măsuri de fluidizare a traficului și de prevenire a accidentelor de circulație. Se solicită șoferilor să respecte semnalele, indicațiile și dispozițiile polițiștilor rutieri; să păstreze o distanță suficientă pentru a putea frâna în condiții de siguranță; să oprească ori să staționeze doar în locurile special amenajate; să își păstreze calmul și să evite folosirea abuzivă a semnalelor sonore în zonele aglomerate; să reducă viteza în apropierea grupurilor de participanți și să evite orice comportament care poate pune în pericol siguranța rutieră.

Pietonilor li se recomandă să se deplaseze numai pe trotuare, să traverseze strada doar prin locurile special amenajate și la culoarea verde a semaforului electric, după ce s-au asigurat temeinic și s-au convins că intenția de a traversa le-a fost înțeleasă de către conducătorii de vehicule.

Recomandarea video

