Opt mașini parcate în Capitală, lovite de un vehicul scăpat de sub control

Opt mașini parcate pe pe Bd. Theodor Pallady din București au fost lovite, în noaptea de duminică spre luni, de un vehicul scăpat de sub control de un tânăr de 20 de ani.
Laura Buciu
30 mart. 2026, 08:46, Social

Potrivit Brigăzii Rutiere, accidentul a avut loc în jurul orei 23.35, pe Bd. Theodor Pallady.

Din primele date, un tânăr în vârstă de 20 de ani, care se deplasa cu mașina pe Bd. Theodor Pallady dinspre Bd. Nicolae Grigorescu către Autostrada A2. În dreptul imobilului cu nr. 14, tânărul a pierdut controlul asupra direcției de mers și a acroșat 8 autoturisme parcate.

Șoferul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul indicat fiind zero.

În urma accidentului au rezultat exclusiv pagube materiale. Proprietarii autovehiculelor avariate au fost îndrumați la Biroul Accidente Ușoare pentru soluționarea accidentului.

