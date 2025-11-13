Roberto Mancini revine în antrenorat: a semnat cu Al Sadd, în Qatar

În vârstă de 60 de ani, Mancini a semnat un contract pe doi ani și jumătate cu cel mai titrat club din Qatar, marcând astfel revenirea sa pe banca unei echipe după despărțirea de selecționata Arabiei Saudite, în octombrie 2024.

Fostul antrenor al lui Inter Milano, Lazio și Fiorentina a fost aproape de o revenire în Anglia, purtând discuții cu Nottingham Forest pentru a-l înlocui pe Ange Postecoglou, însă echipa de pe City Ground a ales în cele din urmă să-l numească pe Sean Dyche.

Mancini rămâne una dintre figurile emblematice ale fotbalului european. Numit la Manchester City în 2009, de noii proprietari din Abu Dhabi, el a schimbat radical destinul clubului, câștigând FA Cup în 2011 – primul trofeu al echipei după 35 de ani – și apoi titlul de campioană în 2012, primul din istoria modernă a Premier League pentru „cetățeni”.

După despărțirea de City, în mai 2013, Mancini nu a mai revenit în Premier League, activând în Turcia (Galatasaray), Italia (Inter) și Rusia (Zenit), iar în 2018 a preluat naționala Italiei, cu care a câștigat EURO 2020.

Perioada petrecută în Arabia Saudită s-a încheiat fără rezultate notabile, însă mutarea la Al Sadd, club cu 16 titluri de campioană, îi oferă italianului șansa de a-și relansa cariera.

Al Sadd este considerată echipa-fanion a Qatarului și a avut de-a lungul timpului jucători precum Xavi Hernández, care a și antrenat echipa între 2019 și 2021.