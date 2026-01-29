România își depune candidatura pentru organizarea Campionatului European FIBA U18 la baschet masculin

„România a demonstrat deja că poate fi o gazdă excelentă pentru baschetul european. Avem orașe care respiră baschet și dispun de infrastructură modernă”, se arată în anunțul Federației Române de Baschet.

Competiția este programată să aibă loc în această vară.

Oradea, unul dintre centrele importante ale baschetului românesc, ar putea deveni astfel scena unui nou eveniment de anvergură continentală.

Dacă candidatura va fi aprobată de FIBA, Campionatul European U18 masculin ar deveni a treia competiție continentală găzduită de România în 2026.

Anul acesta, țara noastră mai găzduiește două competiții europene la baschet feminin.

Campionatul European U16, Divizia A, este organizat la Pitești. Iar Campionatul European U18, Divizia B, urmează să aibă loc la Tulcea.