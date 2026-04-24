România își va promova extern competițiile sportive pentru a atrage turiști

Potrivit unui comunicat al ANS, protocolul vizează transformarea competițiilor sportive în motoare de dezvoltare economică și promovare de țară.

Colaborarea se va concretiza prin organizarea și susținerea de competiții sportive naționale și internaționale, integrarea acestora în campanii de promovare turistică și creșterea vizibilității destinațiilor românești prin intermediul sportului.

„Prin această colaborare, ne propunem să transformăm evenimentele sportive în platforme reale de promovare a României, atât la nivel național, cât și internațional. România are capacitatea de a organiza competiții de anvergură și de a oferi experiențe autentice, iar printr-o abordare integrată putem genera beneficii concrete pentru comunități, pentru sportivi și pentru economia locală. Sunt convins că acest demers va contribui la consolidarea imaginii României ca destinație atractivă pentru sport și turism”, a declarat Bogdan-Constantin Matei, președinte al Agenției Naționale pentru Sport.

Evenimente promovate

În baza protocolului, Agenția Națională pentru Sport va asigura coordonarea tehnică și sportivă, va propune calendarul competițional și va mobiliza federațiile și actorii din domeniu. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului va integra evenimentele în strategiile de promovare turistică, va facilita colaborarea cu mediul de afaceri și va asigura promovarea la nivel național și internațional.

Totodată, cele două instituții vor elabora un plan anual de acțiuni, vor identifica surse de finanțare și vor monitoriza rezultatele, pentru a asigura eficiența implementării. Protocolul are o valabilitate inițială de un an, cu posibilitatea prelungirii automate.

Turul României

Primul efect al acestui parteneriat este promovarea turismului românesc prin intermediul Turului României – cea mai importantă competiție de ciclism pe șosea din țară și una dintre cele mai relevante din Europa de Est. Competiția va avea loc între 9-13 septembrie.

„Turul României poate și trebuie să fie un veritabil vector de promovare a țării noastre. Misiunea noastră este să punem în valoare fiecare colț din frumusețile României, iar prin intermediul turismului și al Turului României sunt convins că putem aduce țara mai aproape inclusiv de turiștii străini pe care ne dorim să îi atragem”, a spus Alin Grigore, director general al Direcției Generale Turism din cadrul MEDAT.