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Jaqueline Cristian învinge campioana olimpică și se califică în optimile turneului WTA 500 de la Queen’s

Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian s-a calificat în turul al doilea al turneului WTA 500 de la Queen’s Club, după ce a învins-o luni pe chinezoaica Qinwen Zheng, deținătoarea titlului olimpic, cu scorul de 6-4, 7-6 (7-4), într-o partidă întreruptă de ploaie.
Jaqueline Cristian învinge campioana olimpică și se califică în optimile turneului WTA 500 de la Queen’s
sursă foto: FLORIN BALTATOIU / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
08 iun. 2026, 23:21, Sport
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Aflată pe locul 38 în clasamentul mondial, Jaqueline Cristian a gestionat cu succes condițiile de joc și a obținut victoria după o oră și 48 de minute de la reluarea meciului. Partida a fost suspendată la scurt timp după debut, din cauza ploii, și a fost reluată după mai bine de două ore.

Românca a reușit primul break al meciului la scorul de 2-2 în setul inaugural și și-a conservat avantajul până la final, adjudecându-și primul act cu 6-4. În setul secund, cele două jucătoare și-au câștigat serviciul fără să cedeze vreun break, astfel că disputa a fost decisă în tiebreak, unde Cristian s-a impus cu 7-4.

La finalul meciului, sportiva română a declarat că succesul are o semnificație specială, având în vedere dificultățile întâmpinate de-a lungul carierei pe iarbă.

„Mă așteptam să fie dificil pe iarbă, mai ales că este primul meci pe această suprafață. Am o relație complicată cu această suprafață și înseamnă mult această victorie. Pentru mine nu este ușor pe iarbă pentru că sunt operată la genunchi. Anul acesta mă simt mai bine și vreau să mă bucur mai mult”, a afirmat Jaqueline Cristian.

Victoria de la Queen’s a îmbunătățit bilanțul direct al româncei în confruntările cu Zheng la 3-2. Totodată, succesul reprezintă doar a doua victorie din cariera sa pe iarbă la nivel de circuit WTA și prima după cea obținută în fața italiencei Lucia Bronzetti la Wimbledon în 2023.

În turul al doilea, Jaqueline Cristian o va întâlni pe învingătoarea partidei dintre britanica Katie Boulter și canadianca Leylah Fernandez, meci întrerupt din cauza polii.

Turneul WTA 500 de la Queen’s Club Championships se desfășoară în perioada 8-14 iunie la Londra și marchează începutul sezonului pe iarbă înaintea turneului de Grand Slam de la Wimbledon.

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