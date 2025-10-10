România – Moldova 2-1. Lucescu mulțumit, dar critic la adresa lui Radu și a arbitrajului

„Mulțumit. Am jucat cu o echipă bună a Moldovei, motivați și agresivi. 2-1 nu e un rezultat care ne mulțumește pe deplin. A fost un penalty clar și un fault la portar. Dar, Radu a greșit, trebuia să respingă peste bară. I-am spus la pauză că a greșit. Totuși, e un portar cu mare experiență și valoare”, a spus Lucescu, după meci, la Prima TV.

Antrenorul a lăudat și evoluția debutanților Lisav Eissat și Kevin Ciubotaru: „M-a convins Eissat, arată ca un jucător matur, și Ciubotaru. Sunt jucători de 20 de ani excelenți”.

Despre meciul oficial cu Austria, din preliminariile Cupei Mondiale 2026, programat duminică, selecționerul a spus: „Austria e o echipă foarte bună, cu jucători care joacă de mult timp împreună. Vom face tot ce e posibil pentru a câștiga”.