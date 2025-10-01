România participă cu doi sportivi la categoria Elite, la Campionatele Europene de ciclism pe șosea

România participă cu doi sportivi la categoria Elite, la Campionatele Europene de ciclism pe șosea, eveniment care debutează miercuri, în Franța, la Drome-Ardeche. Delegația României mai cuprinde încă 11 sportivi, la categoriile U23 și U19, anunță miercuri Federația Română de Ciclism.