România participă cu doi sportivi la categoria Elite, la Campionatele Europene de ciclism pe șosea, eveniment care debutează miercuri, în Franța, la Drome-Ardeche. Delegația României mai cuprinde încă 11 sportivi, la categoriile U23 și U19, anunță miercuri Federația Română de Ciclism.
Sursa foto: Facebook/Federatia Romana de Ciclism
Petre Apostol
01 oct. 2025, 12:15, Sport

Reprezentanții României la categoria Elite, destinată sportivilor seniori, sunt Denis Piciu și Iustin Văidian. Denis Piciu a fost prezent și la Campionatele Mondiale din Rwanda, săptămâna trecută, abandonând cursa din prima parte, după un carambol provocat de spaniolul Marc Soler. Piciu este vicecampion național și a ocupat locul al cincilea în clasamentul general al Turului României.

La categoria U23, România este reprezentată de Andrei Cărbunarea, Luca Câmpean, Cătălin Buta, la masculin, respectiv de Wendy Bunea, Ana Gheorghe, Cătălina Cătineanu, la feminin.

La categoria U19, delegația română îi are în competiție pe David Coman, Matteo Tudurachi, Theodor Trică, Matei Paris, la masculin, respectiv pe Iana Balteș, la feminin.

Stafful tehnic este format din antrenorii Ovidiu Burghelea, Georgios Georgiadis, Ioan Dobrin, Marcel Gheorghe.