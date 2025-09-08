România participă cu nouă sportivi la Campionatele Mondiale de Atletism de la Tokyo

Sportivii care vor reprezenta România la Tokyo sunt următorii: Andrea Miklos (400 m), Alina Rotaru Kottmann (lungime), Diana Ion (triplusalt), Andreea Taloș (triplusalt), Bianca Ghelber (aruncarea ciocanului), Stella Rutto (3.000 m), Mihai Dringo (400 m), Rareș Toader (aruncarea greutății) și Alin Firfirică (aruncarea discului).
Echipa tehnică este formată din Nicoleta Grasu, Marinela Mirea, Mirela Țermure, Robert Olah, Mihai Corucle și Lenuța Dragomir, care va îndeplini rolul de Team Leader. Delegația tricoloră va fi condusă de Inocențiu Voinea, secretarul general al Federației Române de Atletism.
Delegația României pleacă spre Tokyo marți, potrivit Federației Române de Atletism.