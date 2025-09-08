România participă cu nouă sportivi la Campionatele Mondiale de Atletism de la Tokyo

Nouă sportivi, însoțiți de cinci antrenori, vor reprezenta România la Campionatele Mondiale de atletism de la Tokyo (Japonia), care se desfășoară între 13 și 21 septembrie, pe Stadionul Național Olimpic. Delegația României a fost prezentată luni, la Casa Olimpică.