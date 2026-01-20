România participă la Rallye Monte-Carlo Historique 2026. Plecare din Monaco și traseu legendar – COMUNICAT

Evenimentul de prezentare a echipei „Petre Cristea Heritage Rally Team Romania – 90 Years” a avut loc la Țiriac Collection, în prezența Ion Țiriac.

„Participarea echipei României la Monte-Carlo Historique își propune să marcheze 90 de ani de la victoria compatriotului nostru, Petre Cristea, în Raliul Monte-Carlo. Până astăzi – și, probabil, pentru o bună perioadă de timp în viitor – aceasta rămâne singura victorie a unui pilot român”, a declarat dl. Tăriceanu, cel care a prezentat evenimentul.

„La Monte-Carlo am dorit să înscriem echipa României pentru a marca acest eveniment. Nu este doar o experiență individuală, ci una de grup. Suntem cinci echipaje, aceasta fiind cerința pentru înscrierea unei echipe naționale”, a mai spus el.

„Respectul meu! Dumneavoastră știți în ce v-ați băgat? Aveți vreo idee ce înseamnă ploaia, ce înseamnă vântul, ce înseamnă zăpada, gropile, noroiul și tot ce presupune această competiție? Felicitările mele, dacă aveți acest curaj!”, a declarat Ion Țiriac în cadrul evenimentului.

Echipa României – Rallye Monte-Carlo Historique

Adrian Anton Georgescu – Ștefan Marinescu — Renault 5 Alpine (1981)

Adrian Nicolau – Levente Kovács — Ford Escort Mk1 (1968)

Viorel Ognean – Florin Mitea — Ford Escort Mk2 (1976)

Alexis Bizzarilli – Ioan Plămădială — Fiat X1/9 (1979)

Călin Popescu-Tăriceanu – Radu Dumitrescu — Lancia Fulvia 1.3 S (1974)

Programul Rallye Monte-Carlo Historique 2026

Programul Rallye Monte-Carlo Historique debutează joi, 29 ianuarie, când este dat startul pentru participanții care aleg plecarea din John O’Groats, în Scoția, cel mai nordic punct de concentrare al competiției.

Duminică, 1 februarie, au loc celelalte plecări oficiale, din Bad Homburg, Barcelona, Reims, Torino și Monte-Carlo. Echipa României va lua startul din Monte-Carlo, aliniindu-se astfel traseului clasic al raliului.

Luni, 2 februarie, toate traseele converg către Valence, oraș tradițional-gazdă al competiției, unde primele automobile sunt așteptate în cursul după-amiezii.

Marți, 3 februarie, debutează probele speciale, odată cu prima parte a Classification Leg, desfășurată pe drumuri montane din regiunea Drôme.

Miercuri, 4 februarie, raliul continuă cu a doua zi de probe cronometrate, traseul ducând concurenții în Ardèche, pe sectoare dificile, multe dintre ele parcurse în premieră absolută.

Joi, 5 februarie, începe Common Leg, cu etape spectaculoase în masivele Vercors și Diois, considerate printre cele mai tehnice ale ediției.

Vineri, 6 februarie, are loc ultima zi completă de concurs, cu revenirea caravanei la Monaco, unde automobilele intră în Parc Fermé.

Noaptea de vineri spre sâmbătă, 6–7 februarie, este rezervată Final Leg, care include două probe legendare – Col de Turini și Col de Braus – urmate de sosirea finală în Port Hercule, Monaco.

Sâmbătă seara, 7 februarie, competiția se încheie cu festivitatea de premiere și Gala Dinner, organizate la Salle des Étoiles – Sporting Monte-Carlo.