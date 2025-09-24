Prima pagină » Sport » România ratează calificarea la UEFA Futsal EURO 2026. Meci întrerupt, după incidente cu suporterii

România ratează calificarea la UEFA Futsal EURO 2026. Meci întrerupt, după incidente cu suporterii

Echipa națională de futsal a României a ratat calificarea la Campionatul European de futsal din 2026, după ce a remizat miercuri seară în returul barajului cu Ungaria, scor 2-2 și 4-5 la general, la Craiova. Partida a fost marcată și de incidente cu suporteri care au intrat pe terenul de joc.
România ratează calificarea la UEFA Futsal EURO 2026. Meci întrerupt, după incidente cu suporterii
Petre Apostol
24 sept. 2025, 22:33, Sport

Tricolorii au deschis scorul prin Darius Nastai (4′), iar Daniel Araujo a readus România în avantaj (14′), după ce Ungaria egalase prin János Rábl (7′). Géza Baltazár Büki (38′) a egalat și a stabilit scorul final al partidei.

În meciul tur, disputat la Debrecen, Ungaria s-a impus cu 3-2, astfel că scorul general al dublei a fost 5-4 în favoarea echipei ungare.

România nu va participa la turneul final UEFA Futsal EURO 2026, care se va desfășura între 21 ianuarie și 7 februarie în Lituania, Letonia și Slovenia.

Partida de la Craiova a fost marcată și de incidente în tribune, unde mai mulți suporteri s-au luat la bătaie cu jandarmii, iar unii au pătruns pe teren. Evenimentele au dus la întreruperea jocului pentru aproximativ 45 de minute, înainte ca meciul să fie reluat.