România ratează calificarea la UEFA Futsal EURO 2026. Meci întrerupt, după incidente cu suporterii

Tricolorii au deschis scorul prin Darius Nastai (4′), iar Daniel Araujo a readus România în avantaj (14′), după ce Ungaria egalase prin János Rábl (7′). Géza Baltazár Büki (38′) a egalat și a stabilit scorul final al partidei.

În meciul tur, disputat la Debrecen, Ungaria s-a impus cu 3-2, astfel că scorul general al dublei a fost 5-4 în favoarea echipei ungare.

România nu va participa la turneul final UEFA Futsal EURO 2026, care se va desfășura între 21 ianuarie și 7 februarie în Lituania, Letonia și Slovenia.

Partida de la Craiova a fost marcată și de incidente în tribune, unde mai mulți suporteri s-au luat la bătaie cu jandarmii, iar unii au pătruns pe teren. Evenimentele au dus la întreruperea jocului pentru aproximativ 45 de minute, înainte ca meciul să fie reluat.