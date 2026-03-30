Romelu Lukaku, atacantul echipei Napoli, respinge speculațiile privind o posibilă ruptură cu clubul italian

„Nu aș putea niciodată să întorc spatele lui Napoli, niciodată. Nu există nimic ce mi-aș dori mai mult decât să joc și să ajut echipa mea să câștige”, a transmis Romelu Lukaku, într-o poveste pe contul oficial de Instagram.

Fotbalistul a explicat că sezonul a fost unul dificil, atât din punct de vedere fizic, cât și personal.

„A fost un an foarte intens pentru mine. În ultimele săptămâni nu m-am simțit bine fizic. S-a descoperit o inflamație și lichid în mușchi, aproape de țesutul cicatricial. Este a doua problemă de acest tip de când am revenit în noiembrie”, a precizat el.

În urma controalelor efectuate în Belgia, medicii au identificat o problemă la nivelul mușchiului iliopsoas.

Lukaku a subliniat că starea sa fizică a avut efecte și asupra nivelului mental.

„Trebuie să mă asigur că sunt 100% din punct de vedere clinic, pentru că în ultima perioadă nu am fost, iar acest lucru a cântărit și mental”, a adăugat atacantul.

Lukaku a explicat de ce a ales să își continue recuperarea în Belgia

„Am ales să fac reabilitarea aici pentru a fi pregătit când voi fi chemat. Sunt în contact cu clubul și vreau doar să revin cât mai bine. Voi ajuta Napoli și naționala să își atingă obiectivele atunci când voi fi pregătit. Asta este tot ce îmi doresc”, a încheiat Lukaku.

Lukaku a fost convocat pentru meciurile amicale ale Belgiei cu Statele Unite ale Americii și Mexic, însă nu a fost declarat apt de stafful medical. În ciuda acestui fapt, atacantul a cerut să rămână în cantonament pentru a se antrena, însă Napoli a refuzat și i-a solicitat revenirea în Italia, lucru pe care jucătorul nu l-a acceptat.

Din punct de vedere statistic, sezonul actual este unul modest pentru Lukaku, care a bifat doar șapte apariții, totalizând 64 de minute și un singur gol. În stagiunea precedentă, însă, belgianul a fost un titular incontestabil și a contribuit decisiv la câștigarea titlului în Serie A, cu 14 goluri și 10 pase decisive în 36 de meciuri.

Contractul său cu Napoli este valabil până în iunie 2027.