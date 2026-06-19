Rozul aprins, culoarea neoficială a Cupei Mondiale

Uitați de rozul Barbie – bine ați venit în vara roz aprins a Cupei Mondiale. Echipamentul lui Livaković se potrivea cu tricourile purtate de oficiali în timpul meciului Arabiei Saudite împotriva Uruguayului din această săptămână, precum și cu ghetele purtate de jucătorii din Croația și Anglia, relatează The Guardian.

Zeci de alte persoane au purtat roz la mărci precum Nike, Adidas, Puma și New Balance. După cum a observat recent GQ : „Oriunde te uiți, ghetele sunt roz: roz fluorescent, roz aprins, roz fucsia. Odată ce îl observi, nu-l mai poți uita.”

În 2023, Barbiecore a propulsat rozul aprins în prim-planul modei. WGSN, expert în tendințe, a prezis în 2024 că rozul aprins – pe care îl descrie drept „fuchsia electrică” – va fi din nou popular anul acesta. Sara Maggioni, directoarea diviziei de îmbrăcăminte pentru femei, spune că nuanța de la Cupa Mondială este cel mai recent exemplu al puterii sale culturale durabile. „Rozul este probabil una dintre cele mai influente povești despre culori din ultimul deceniu”, spune ea.

Rozul contrastează bine cu verdele ierbii

Maggioni spune că nuanțele strălucitoare de la Cupa Mondială au sens pentru brandurile care sunt la curent cu schimbările din lumea fanilor fotbalului. „Mulți tineri probabil urmăresc meciurile pe telefoane, așa că culoarea [care se vede ușor] contribuie la branding”, spune ea. Acest lucru este accentuat de faptul că contrastează bine cu verdele ierbii.

Ar putea fi tentant să presupunem că Campionatul Mondial masculin este o nouă arenă pentru roz – o culoare asociată mai frecvent cu femeile. În realitate, prezența sa în joc este în creștere de mai bine de un deceniu.

The Guardian a relatat în 2020 că 636 de goluri în Premier League au fost marcate de jucători care au purtat ghete roz în sezonul 2019-20, comparativ cu doar 36 de jucători care au purtat încălțăminte neagră.

Echipamentele roz, în creștere

Echipamentele roz au fost și ele în creștere. Arsenal a introdus un al treilea echipament roz pal pentru sezonul 22-23, în timp ce clubul MLS Inter Miami poartă roz din 2022. Imaginea transferului lor record – un Lionel Messi – în roz în 2023 a fost probabil sigiliul final de aprobare. După transferul jucătorului la club, tricoul s-a epuizat aproape instantaneu. Trei ani mai târziu, tricoul și nuanța sa distinctivă Pantone 1895C sunt o imagine familiară printre fanii fotbalului din întreaga lume.