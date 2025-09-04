Rugby: Legendarul Ardie Savea, la selecția cu numărul 100 pentru All Blacks

Mijlocașul a debutat pentru All Blacks în 2016, într-un meci cu Țara Galilor, și a jucat până acum de 15 ori împotriva Springboks. Până în prezent, Savea a fost titular în 74 de meciuri și a înregistrat 72 de victorii. Lotul All Blacks pentru meciul cu Africa de Sud a fost anunțat joi.

Antrenorul principal Scott Robertson a subliniat importanța experienței lui Savea, declarând, potrivit L’Equipe: „Ardie întruchipează tot ceea ce înseamnă un All Black. Aduce un nivel extraordinar de pasiune, leadership și prezență de fiecare dată când poartă acest tricou. Sunt sigur că va marca această o sută de selecții cu o prestație care reflectă nu doar calitatea sa pe teren, ci și exemplul pe care îl oferă zilnic la antrenamente”.

Aceasta va fi cea de-a 109-a confruntare dintre Noua Zeelandă și Africa de Sud, cu un bilanț actual de 62 de victorii pentru All Blacks, 42 pentru Springboks și patru meciuri egale.