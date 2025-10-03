Noua Zeelandă: Reguli noi de achiziții și lansarea unui fond pentru tehnologie militară

Guvernul de la Wellington plănuiește să majoreze cheltuielile de apărare cu aproximativ cinci miliarde de dolari în următorii patru ani și să ajungă la 2% din PIB în următorii opt ani.

Ministra Apărării, Judith Collins, în timp ce prezenta Strategie pentru Industria de Apărare a susținut: „Într-o perioadă în care lumea din jurul nostru se schimbă într-un ritm atât de rapid, trebuie să ne schimbăm abordarea privind modul în care ne dotăm Forțele de Apărare și trebuie să colaborăm cu industria pentru a fi mai buni împreună”.

Planul prevede ca furnizorii internaționali de echipamente militare să elaboreze planuri care să asigure implicarea industriei locale în furnizarea și întreținerea capabilităților.

În plus, guvernul va crea un fond de până la 174 milioane de dolari pentru dezvoltarea de tehnologii avansate militare.