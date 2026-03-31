Samara și Dragoman, înfrângeri în grupe la Cupa Mondială de tenis de masă de la Macao

Elizabeta Samara (locul 40 mondial) a cedat în minimum de seturi în fața chinezoaicei Mo Zhang (locul 60 mondial), scor 0-3 (9-11, 4-11, 10-12), într-un meci contând pentru Grupa 8.

Partida a fost prima din grupă pentru Samara.

În Grupa 3, Andreea Dragoman (locul 55 mondial) a pierdut în fața sportivei din Taipei Yeh Yi-Tian (locul 46 mondial), scor 1-3 (8-11, 11-9, 10-12, 4-11).

Românca, aflată la debut la Cupa Mondială, a încheiat, astfel, pe ultima poziție în grupă.

Dragoman pierduse luni, scor 0-3, cu a treia jucătoare a lumii, chinezoaica Chen Xingtong.

România mai este reprezentată în competiția feminină de Bernadette Szocs, care urmează să intre în competiție marți seară, de la ora 16:45.

Szocs a stabilit cea mai bună performanță a României la ediția precedentă a Cupei Mondiale, ajungând până în optimile de finală în 2025.

În concursul masculin, Eduard Ionescu luptă marți pentru calificarea în faza eliminatorie cu liderul mondial, chinezul Wang Chuqin. Partida este programată de la ora 13:10.