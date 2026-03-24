Scandal de trucare a meciurilor de fotbal în Cehia. Peste 40 de persoane anchetate de poliție

Președintele Federației de fotbal din Cehia, David Trunda, a precizat că ancheta a început cu câțiva ani în urmă, atunci când federația a sesizat poliția cu privire la suspiciuni de trucare și mită, fără a oferi detalii suplimentare, potrivit Associated Press.

Presa locală a relatat că incidentele ar fi vizat primele patru ligi de club și, posibil, competiții pentru tineret.

În total, 47 de persoane vor face obiectul unei anchete disciplinare, a adăugat Trunda.

„Vom face tot ce este necesar pentru ca mafia pariurilor să dispară din sportul ceh”, a mai spus el.

Operațiunile au fost efectuate de ofițeri ai unității de combatere a crimei organizate, în întreaga țară.

Scandalul izbucnește cu doar două zile înaintea meciului Cehia – Irlanda, din play-off-ul pentru calificarea la FIFA World Cup 2026, prima rundă a fazei finale a calificărilor.

Învingătoarea va găzdui câștigătoarea meciului dintre Danemarca și Macedonia de Nord, pentru un loc în turneul co-organizat de Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.

Cehia s-a calificat ultima dată la Cupa Mondială în 2006.