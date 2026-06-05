Selecționata secundă de rugby a României debutează vineri la Toyota Challenge 2026 din Africa de Sud

Stafful tehnic condus de David Gérard a stabilit echipa pentru primul meci al competiției, împotriva formației sud-africane Suzuki Griquas, partidă programată pe Toyota Stadium.

Din cei 30 de jucători (17 înaintași și 13 jucători de treisferturi) convocați inițial, stafful tehnic a ales 23 pentru primul meci al turneului.

Pentru confruntarea cu Suzuki Griquas, David Gérard a ales următoarea formulă de start: Eduard Matei, Adrian Tală, Jean Pierre Smith, Nicolaas Immelman, Logan Weidner, Mihai Popescu, Vlad Neculau (căpitan), Etienne Terblanche, Jondre Williams, Hinckley Vaovasa, Damian Bonaparte, Dylan Schwartz, Jason Tomane, Tevita Manumua și Toni Maftei.

Pe banca de rezerve se vor afla Robert Irimescu, Iulian Hartig, Cosmin Manole, Yanis Horvat, Matthew Tweddle, Alin Conache, Mihai Graure și Serge Le Mezec.

Lotul s-a reunit la finalul lunii mai la Complexul Sportiv Național „Elisabeta Lipă” de la Snagov, iar deplasarea către Africa de Sud a avut loc pe 1 iunie.

România A va mai disputa încă două meciuri în cadrul competiției de la Bloemfontein: cu Toyota Cheetahs – 10 iunie; cu Airlink Pumas – 14 iunie.

Antrenorul David Gérard consideră că participarea la Toyota Challenge reprezintă o oportunitate importantă pentru dezvoltarea lotului și pregătirea competițiilor oficiale din această vară.

„Toyota Challenge reprezintă o oportunitate uriașă pentru echipă de a juca la un nivel înalt, internațional. De asemenea, este un moment foarte bun de a vedea jucători noi, dar și de a da timp de joc celor care vin după accidentări. Scopul este de a avea încă trei meciuri la nivel internațional și trebuie să profităm de această șansă. Vom folosi această competiție și pentru a pregăti meciurile din Nations Cup, un turneu foarte important pentru noi în această vară”, a declarat selecționerul României.

Meciul dintre România A și Suzuki Griquas este programat vineri, de la ora 16:30, pe Toyota Stadium din Bloemfontein.