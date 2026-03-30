Selecționerul Angliei, Thomas Tuchel, optimist cu privire la Cupa Mondială: Vom fi pregătiți

„Suntem mulțumiți de cum a decurs cantonamentul până acum. Am avut o formulă cu mulți jucători noi și am făcut multe lucruri bine”, a declarat selecționerul Angliei, Thomas Tuchel, luni, într-o conferință.

Întrebat despre o comparație cu una dintre principalele rivale la trofeu, Franța, care a învins Brazilia (2-1), în timp ce Anglia a remizat cu Uruguay (1-1), Thuchel a spus că este doar martie, iar la momentul potrivit echipa va fi pregătită.

„Nu poți compara. Este doar martie. Avem nevoie de aceste teste pentru a ne cunoaște mai bine. În majoritatea fazelor am reușit ceea ce ne-am propus. Când va începe turneul, nu te mai gândești la martie. Vom fi pregătiți”, a spus Tuchel.

Selecționerul a recunoscut dificultățile cauzate de programul încărcat al jucătorilor, dar a precizat că nu este nemulțumit de aceștia.

„Sunt dezamăgit, dar nu de jucători, ci de context. Este realitatea finalului de sezon, cu mulți jucători implicați în competiții europene. Avem jucători care au acumulat deja mai multe minute decât în tot sezonul trecut”, a mai spus el.

În același timp, Tuchel a subliniat importanța pauzei mentale și a revenirii în cantonament.

„Jucătorii au avut nevoie de o pauză. Am putut vedea energia cu care s-au întors și dorința de a se reconecta. Este ultimul nostru cantonament înainte de plecarea în America, așa că vrem să ne reconectăm la principiile noastre”, a adăugat selecționerul.

În privința situației medicale, selecționerul a explicat deciziile luate pentru jucătorii accidentați.

„Nu sunt expert medical. Am făcut o evaluare după meci, niciunul dintre ei nu a putut să rămână pentru a juca”, a declarat Tuchel.

Referindu-se la situația lui Declan Rice și Bukayo Saka, tehnicianul a explicat că ambii și-au dorit să continue.

„Au fost evaluați medical. Și-au dorit foarte mult să joace, dar nu avea sens să riscăm. Dacă ar fi fost ultimul meci al sezonului, poate am fi încercat orice pentru a-i ține la lot”, a spus el.

Despre Adam Wharton, selecționerul a precizat că situația nu este gravă.

„A avut o mică problemă, mai degrabă un disconfort decât o accidentare propriu-zisă. Toți vor lipsi câteva zile, dar nu este nimic dramatic”, a încheiat Tuchel.

Anglia va întâlni marți seară, într-un meci amical, de la ora 21:45, selecționata Japoniei, la Londra.