Selecționerul naționalei de volei, Sergiu Stancu: Ne dorim mult să terminăm Mondialul cu o victorie

„Partida cu cei din Qatar este foarte importantă. Nu contează că nu mai avem șanse de calificare mai departe, dar nu suntem aici doar pentru a aduna puncte, ci pentru a câștiga cât mai multe meciuri. Cei din Qatar reprezintă o echipă valoroasă, chiar dacă pare puțin exotică pentru voleiul din România. Nu este deloc o echipă slabă”, a spus selecționerul pentru Federația Română de Volei, înainte de ultima confruntare din grupa B, cu Qatar, programată miercuri, de la ora 5:30.

Antrenorul Sergiu Stancu a analizat și partida cu Țările de Jos, pierdută în minimum de seturi, dar la diferențe mici de scor, evidențiind dificultățile întâlnite și lecțiile desprinse din înfrângere.

„A fost un meci, să spunem, exact cum ne așteptam să fie. Am întâlnit o echipă care de ani joacă în această componență, în Nations League, și s-a văzut acest lucru. Chiar dacă noi am avut o evoluție bună, cred că au fost două feluri de meci în aceeași partidă. În prima parte, am condus detașat, la 14-18 puncte, eram la timonă. După aceea, pe baza unor servicii și faze bune ale olandeziilor, am pierdut primul și al doilea set. Setul trei a început mai bine pentru ei, au condus cu 3-4 puncte, chiar 5, dar am egalat la 24. Din păcate, din nou am pierdut. Diferența se face întotdeauna la detalii, iar noi nu am gestionat foarte bine aceste situații”, a declarat Stancu.

România se află după 43 de ani la un turneu final al Campionatului Mondial. Reprezentativa tricoloră a pierdut ambele partide disputate în grupa B, cu vicecampioana olimpică Polonia și cu Țările de Jos, fără să câștige niciun set, ocupând ultimul loc în clasament, având în vedere că echipa din Qatar a câștigat un set în duelul cu formația neerlandeză.