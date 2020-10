Simona Halep a avut o revenire cu succes pe terenul de tenis. Ea a jucat într-un meci demonstrativ la Cluj la turneul Winners Cup alături de Horia Tecău. Cei doi au învins cu 6-3, 6-4 cuplul Marius Copil - Gabriela Ruse. Cea din urmă şi-a câştigat dreptul de a juca în această partidă după o victorie contra Irinei Begu.

Antrenamentul a fost unul excelent pentru Simona Halep şi Horia Tecău în condiţiile în care cei doi vor reprezenta România la Jocurile Olimpice de la Tokio din 2021 în proba de dublu mixt.

"E o plăcere să vin la Cluj, astăzi a fost o zi frumoasă. A fost o plăcere să intru pe teren după o perioadă foarte, foarte dificilă pentru toată lumea. Am încercat să iau pozitivul din această perioadă, m-am odihnit foarte bine acasă, am stat şi am trăit o viaţă normală. A fost o plăcere să fiu pe teren cu colegii mei" a spus Simona Halep după meciul demonstrativ.

Simona a vorbit şi despre experienţa din urmă cu un an când 9.000 de fani s-au aflat în tribune la turneul de la Cluj: "Cu siguranţă voi participa şi anul viitor. (Anul trecut) a fost un moment deosebit, o seară minunată, mai ales cu tot ce a ţinut de acest eveniment. Eu nu plâng prea des pe teren, dar mi s-a întâmplat, toate emoţiile pe care le-am trăit au fost profunde. A fost deosebit şi vă mulţumesc. Sper să uităm ce a fost şi să revenim pe teren şi să organizăm din nou acel eveniment pentru că sunt sigur că va fi special" a mai spus Simona Halep.