Sinner poate redeveni numărul 1 mondial în cazul în care câștigă la Paris

Italianul va reveni pe primul loc în clasamentul ATP luni, dacă va câștiga titlul ATP Masters 1000.

Domnia de 65 de săptămâni a lui Sinner ca numărul 1 mondial s-a încheiat după US Open, unde înfrângerea sa în fața lui Alcaraz în finală l-a readus pe spaniol pe locul 1.

Dacă Sinner va câștiga titlul de la Paris pentru prima dată, el va reveni pe locul 1 mondial pentru doar o săptămână, înainte de a-l ceda din nou lui Alcaraz înaintea Nitto ATP Finals, unde va pierde cele 1500 de puncte câștigate prin victoria din finala sezonului trecut.

Dacă Sinner câștigă la Paris, el se va apropia la 1.050 de puncte de spaniol în clasamentul PIF ATP Live Race to Turin. Având în vedere că niciunul dintre cei doi jucători nu are programate meciuri în săptămâna dinaintea finalei sezonului, dacă Sinner va ieși campion neînvins la Inalpi Arena pentru al doilea an consecutiv, Alcaraz va trebui să obțină 450 de puncte la Nitto ATP Finals pentru a termina anul pe locul 1.

În acest scenariu, Alcaraz ar trebui să ajungă în finală cu cel puțin o victorie în faza grupelor sau să rămână neînvins în faza grupelor, scrie ATPTour.com.

Sinner, care a câștigat duminică la Viena al 22-lea titlu, începe miercuri lupta pentru prima sa coroană la Paris împotriva belgianului Zizou Bergs.