Sinner-Zverev. S-a stabilit prima semifinală de la Monte Carlo

Jannik Sinner l-a învins vineri pe Felix Auger-Aliassime și și-a asigurat un loc în semifinalele turneului de la Monte Carlo.

Numărul 2 în clasamentul ATP s-a impus cu 6-3, 6-4 în fața lui Auger-Aliassime, calificându-se astfel în semifinală, unde îl va întâlni pe Alexander Zverev.

„A fost un meci foarte greu. Știam că trebuie să mă îmbunătățesc în anumite aspecte. Serviciul nu este încă acolo unde mi-aș dori să fie, dar, per ansamblu, sunt foarte fericit. Ieri eram foarte obosit. M-am recuperat foarte bine în timpul nopții. Să vedem ce ne așteaptă mâine, dar, în orice caz, sunt foarte fericit că m-am întors în semifinale”, a spus Sinner, citat de ATP Tour.

Zverev a reușit tot vineri să reziste în fața tânărului Joao Fonseca, în vârstă de 19 ani, în prima lor confruntare la nivel de circuit. Germanul de 28 de ani s-a calificat în a treia sa semifinală consecutivă la un turneu Masters 1000, după ce a ajuns în această fază și la Indian Wells, și la Miami, luna trecută. Zverev s-a impus cu 7-5, 6-7, 6-3.

„Este prima săptămână pe zgură pentru noi toți, așa că nu va fi ușor”, a declarat Zverev după ce a luptat pentru victoria sa de două ore și 41 de minute.