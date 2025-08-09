Spaniola Paula Badosa, accidentată la spate, nu va participa la US Open

Jucătoarea spaniolă de tenis Paula Badosa, care are o accidentare la spate, nu va fi prezentă la US Open, au anunțat vineri organizatorii turneului.

La 27 de ani, Badosa, clasată pe locul 12 în lume și semifinalistă la Australian Open în luna ianuarie, nu a mai evoluat de la înfrângerea suferită în primul tur la Wimbledon.

Leziunea la spate i-a interzis să joace și la turneul de la Washington, de luna trecută, unde trebuia să își apere titlul. Ea se confruntă cu dureri persistente la spate încă din 2023.

Din cauza absenței sale, elvețianca Jill Teichmann a intrat direct în tabloul principal, iar franceza Alizé Cornet va ocupa poziția de primă jucătoare de rezervă.