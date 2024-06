Swiatek o învinge categoric pe Vondrousova şi ajunge în semifinalele French Open

A fost aproape ca un meci de antrenament, de doar 62 de minute, al jucătoarei de 23 de ani, care a pregătit o întâlnire de zile mari în ultimele patru, cu americanca Coco Gauff, într-o repetare a finalei din 2022, câştigată de poloneza care va încerca să-şi îmbunătăţească recordul general de 10-1 împotriva celei de-a treia favorite.

„Astăzi a fost destul de simplu. Sunt fericită că mi-am păstrat concentrarea. Uneori am simţit că jocul a fost destul de intens", a declarat Swiatek după ce s-a calificat în semifinalele Roland Garros pentru a patra oară în cinci ani.

„Uneori, intensitatea a scăzut puţin. Am vrut doar să-mi joc jocul, indiferent de ce venea de la Marketa. Am simţit că am fost în zonă astăzi".

Swiatek a debutat furtunos în confruntarea dintre campioanele de Grand Slam în exerciţiu de pe terenul Philippe Chatrier, cu avantaj de 5-0 în faţa câştigătoarei de la Wimbledon, Vondrousova, şi a încheiat setul inaugural atunci când a cincea favorită a trimis mingea înafara terenului cu o lovitură prea lungă.

A fost al treilea 6-0 consecutiv al favoritei, după ce a demolat-o pe rusoaica Anastasia Potapova.

Cehoaica a reuşit în cele din urmă să câştige game, în setul doi, dar insuficient pentru a o opri pe rivala ei nemiloasă să îşi extindă seria de victorii pe zgură la 17 meciuri.

Campioana de la Madrid şi Roma, Swiatek s-a desprins pentru un avantaj de 3-1 şi nu a mai avut apoi emoţii, pecetluind victoria când Vondrousova a trimis o lovitură în fileu.

„Este bine să continui şi să nu mă gândesc la acest meci ca la ceva uriaş", a declarat Swiatek, citată de Reuters.

„Împotriva lui Coco nu este uşor. Îi place foarte mult zgura, mai ales aici. Mă voi concentra pe mine, mă voi pregăti tactic şi vom vedea."